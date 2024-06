Geschreven door Eljakim Doorneweerd

6 juni 2024 8:00

LIVEBLOG: De vroege vogels hebben hun stem al uitgebracht



Stemlokaal De Brinkhof in Wezep. Foto: VRMG



VELUWE RANDMEER - Het is vandaag donderdag 6 juni 2024 en dus tijd voor de Europese Verkiezingen in Nederland. De stembussen zijn open van 07.30 tot 21.00 uur. De exacte uitslagen worden pas zondagavond of maandagochtend door de gemeenten naar buiten gebracht. In dit liveblog blijf je de hele dag op de hoogte van alles wat er in de regio gebeurt!

_______________________________________________________________________________________________ 08.25 uur - Deel je verhaal Maak je vandaag iets grappigs, bijzonders of leuks mee in het stembureau? Laat het ons dan weten via [email protected]! _______________________________________________________________________________________________ 08.20 uur - Nederland is als eerste aan de beurt Wist je dat Nederland het enige land is waar je vandaag kunt stemmen? In de meeste landen gebeurt dit pas aanstaande zondag. Dat is ook de reden dat de officiële uitslagen pas later deze week bekend worden. Voor de Britten is het overigens de eerste keer na de Brexit dat ze niet kunnen stemmen voor het Europees Parlement. _______________________________________________________________________________________________ 08.05 uur - Harderwijkse burgemeester Jeroen Joon is ook op tijd

Burgemeester Joon van Harderwijk brengt zijn stem uit.

Burgemeester Jeroen Joon van Harderwijk. Foto: gemeente Harderwijk

_______________________________________________________________________________________________ 07.35 uur - Vroege vogels De eerste stemmen zijn inmiddels uitgebracht in De Brinkhof in Wezep. Deze meneer was er al vroeg bij en stond zelfs al te wachten, voordat de deuren open gingen.

In Wezep werd vanochtend al vroeg de eerste stem uitgebracht. Foto: VRMG

_______________________________________________________________________________________________ 07.30 uur - Stemmen maar! De stembussen zijn geopend tot 21.00 uur. _______________________________________________________________________________________________

06.30 uur - Goedemorgen! Goedemorgen! Vandaag kun je stemmen voor het Europees Parlement. De stembussen gaan over een uurtje open. Twijfel je nog om op een kandidaat uit de regio te stemmen?

- Kijk hier voor de kandidaten uit de regio.

- Kijk hier wat hun mening is over de wolf.

- Kijk hier wat Europa volgens hen kan betekenen voor de regio.