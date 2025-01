Geschreven door Jarno van de Bor

22 januari 2025 12:45

Lokale omroepen intensiveren samenwerking: 'Samen nog beter onze kernen bedienen'





VELUWE RANDMEER - De lokale omroepen Loco Media Groep, LOEmedia, RTV Nunspeet en A1 Mediagroep gaan intensiever samenwerken. De besturen van de omroepen hebben dat afgelopen maandag met elkaar afgesproken tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met alle bestuursleden van de lokale publieke omroepen in Elburg, Wezep, Nunspeet, Nijkerk en Barneveld. De samenwerking heeft als doel om de inwoners van lokale kernen nog beter te kunnen informeren over wat er speelt en leeft in hun directe omgeving.

De lokale omroepen werken als sinds een jaar samen binnen de Veluwe Randmeer MediaGroep (VRMG). De VRMG is opgericht om de lokale omroepen te voorzien van lokale nieuwsverhalen en de lokale nieuwsredacties te ondersteunen en samen tot een nog betere nieuwsvoorziening te komen. De omroepen hebben aangegeven de samenwerking te intensiveren en zo toe te werken naar de toekomstige streekomroep op de Noord-Veluwe.

Samen sterker

De samenwerking is een direct resultaat van de nieuwe mediawet. Daarin staat beschreven dat er vanaf 2028 ruimte is voor 80 publieke streekomroepen in Nederland. Dat gaat in ons uitzendgebied om de gemeenten, Barneveld, Nijkerk, Putten, Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Elburg en Oldebroek. De lokale omroepen willen in 2027 in de gezamenlijkheid een aanvraag doen om vanaf 1 januari 2028 de vergunning te krijgen om alle inwoners van de streek van lokaal nieuws te voorzien voor radio, tv, online en social mediakanalen.

Tijdens het overleg werd door alle besturen erkend dat deze stap noodzakelijk is om ook in de toekomst samen met vrijwilligers en betaalde krachten de inwoners optimaal te kunnen blijven informeren. Alle aanvragen voor de zendmachtiging, die 5 jaar geldig is, worden door het commissariaat van de media, beoordeeld en toegekend. De omroepen gaven allen aan voor de volle honderd procent in te geloven dat zij met hun lokale netwerken de beste papieren hebben om vanaf 2028 de publieke omroep te zijn voor de kernen in het uitzendgebied.

Overleg tussen de omroepbestuurders. Foto: VRMG

Impact

"Dit is een mooie dag voor onze omroepen. Het geeft aan dat we samen met de omroepen in onze streek stappen willen zetten om de impact van onze berichtgeving ook in de toekomst willen waarmaken en veilig stellen", aldus voorzitter Ton Schouten van de VRMG. "We hebben nu groen licht om samen met de omroepen te werken aan een plan van aanpak en zodoende klaar te zijn voor de toekomst. Wij hebben ons als doel gesteld om samen met de vrijwilligers en een betaalde nieuwsredactie toe te werken naar een streekredactie die van meerwaarde is voor alle inwoners van onze kernen".

Veluwe FM, die nu de lokale omroep is van Harderwijk, Ermelo en Putten heeft aangegeven vooralsnog niet mee te willen doen in de samenwerking richting de streekomroep. Schouten heeft bij Veluwe FM aangegeven de omroep graag te betrekken bij de streekvorming, maar hun bestuur houdt vooralsnog de boot af en zegt dat ze voorlopig doorgaan op hun eigen pad.

Uitzendvergunningen verlopen in 2028

Hoe dat gaat uitpakken is nog onzeker, maar de nieuwe mediawet laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Op 1 januari 2028 verlopen alle uitzendvergunningen van de nu nog bestaande publieke omroepen en zijn er nog 80 licenties over voor samenwerkingsverbanden. De besturen die samenwerken in de VRMG, hopen dat Veluwe FM alsnog aansluit, maar geven aan ook zonder die omroep er alles aan te doen om in de toekomst ook de inwoners van Harderwijk, Putten en Ermelo te voorzien van relevante lokale content zoals ze nu ook al doen op de VRMG website.