Geschreven door Jarno van de Bor

16 augustus 2024 10:53

Media-aandacht en nieuwe leden; lokale sportclubs profiteren van Olympisch succes TeamNL





VELUWE RANDMEER - Het Nederlandse succes op de Olympische Spelen is goed nieuws voor lokale sportverenigingen. Na het zien van de prestaties melden fanatieke sporters zich massaal aan om de volgende Sifan Hassan, Worthy de Jong of Femke Bol te worden. Maar zo'n plotselinge toestroom geeft ook uitdagingen. "Belangrijk is dat je als vereniging goed bent voorbereid op het moment dat de sport in de 'spotlights' staat."

Voor veel volgers van de Olympische Spelen was het succes van de 3x3 basketballers één van de absolute hoogtepunten. In de allerlaatste seconde van de extra tijd scoorde Worthy de Jong de beslissende treffer waardoor een historische gouden basketbalmedaille werd behaald. "Na de winnende score heb ik met hartslag 180 thuis op de bank gezeten", vertelt Rebound'73-voorzitter Bauke Keulen. "En prompt kreeg ik op die avond nog appjes, onder andere van de wethouder. Een paar dagen later werden we gebeld door Omroep Gelderland en is een reportage gemaakt."

Lees ook: 3x3 Basketbal kan explosief groeien na olympisch succes

3x3 timmert serieus aan de weg

Voor veel Nederlanders waren de Spelen een eerste ontmoeting met deze basketbalvorm, maar niet voor de Harderwijkse club. "Voor ons is 3x3 geen nieuwe ontwikkeling, maar wie had kunnen denken dat wij Olympisch kampioen zouden worden? Oké, de Nederlanders doen het best goed, maar zó goed hadden weinigen verwacht." Toch verbaast het succes Keulen niet helemaal. "Onze sport groeit als kool, overal zijn wachtlijsten en stichting 3x3 Unites timmert serieus aan de weg om ‘3x3 leaders’ op te leiden."



Extra aanmeldingen

Bij Atletiek Vereniging Nijkerk (AVN) verwachten ze de komende weken extra aanmeldingen na de medailles van Femke Bol, Sifan Hassan en de estafetteteams. "Successen tijdens Olympische Spelen, wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen hebben altijd invloed", legt coördinator Jeugdatletiek Remco Rijerkerk uit. "Als de media er voldoende aandacht aan besteedt merk je als vereniging altijd een grotere toeloop aan aanmeldingen voor bijvoorbeeld proeftrainingen."

Datzelfde effect verwachten ze ook bij Roeivereniging Harder uit Harderwijk. Met vier keer goud, drie keer zilver, één keer brons was Nederland het meest succesvolle roeiland op de Spelen. "We zien inderdaad een wat grotere belangstelling dan eerdere jaren. Nu is RV Harder een jonge vereniging (2021) dus we hebben nog niet heel veel vergelijkingsmateriaal, maar toch", zegt secretaris Belia van den Berg.

Meerdere impulsen nodig

Volgens Van den Berg helpen de spelen zeker een handje, maar is er meer nodig om iemand echt te overtuigen. "Ik denk eigenlijk dat vaak meerdere impulsen nodig zijn voor iemand echt een nieuwe sport begint. Bijvoorbeeld; Je ziet roeien op tv, je leest er wat over in een lokaal nieuwsblad, je ziet roeiers door de stad varen, je ziet nog iets langskomen op de socials en je denkt ‘ik moet nu toch echt meer gaan sporten. De Olympische Spelen helpen dus zeker, maar ik verwacht dat het effect daarvan nog aan het opbouwen is. Dat coastal rowing, ons soort roeien, in 2028 een Olympische sport wordt helpt dan natuurlijk heel goed. Als we straks ons eigen botenhuis hebben met een vlot in het zicht van de boulevard en mensen zien ons daar gezellig met de boten bezig, zal dat ook enorm helpen."



Toch speelt de media-aandacht volgens Rijerkerk van AVN zeker een belangrijke rol in de populariteit van sporten. Ze merken het bij de Nijkerkse atletiekvereniging gelijk als de Nederlandse sporters het goed doen, maar dat heeft soms ook een keerzijde. "Natuurlijk zie je ook een terugloop wanneer de atletieksuccessen wat minder worden of als de sport minder in het nieuws is. Atletiek krijgt normaal gesproken niet al te veel media-aandacht. Zeker niet in vergelijking met bijvoorbeeld voetbal. Het is daarom belangrijk dat je als vereniging goed bent voorbereid op het moment dat de sport in de 'spotlights' staat en je de toeloop goed kan managen. Zorg dat er voldoende informatie beschikbaar is, de mensen die zich aanmelden ook direct kunnen deelnemen aan activiteiten binnen de vereniging en dat je geen wachtlijsten gaat opbouwen."

Wachtlijsten

Die wachtlijsten hebben ze bij de Harderwijkse basketbalvereniging wel. "Daar moeten we eerlijk in zijn, maar die hebben we al een tijdje", aldus Keulen. "Veel ruimte in de teams is er helaas niet, dus als er nieuwe mensen komen dan zullen we daar een creatieve oplossing voor moeten bedenken." In ieder geval kan er in Harderwijk al wel 3x3 basketbal gespeeld worden op een openbaar veld dat in juli werd geopend aan de Parkweg. Het is goed mogelijk dat daar de komende jaren een basis wordt gelegd voor een volgende gouden treffer in de slotseconde.