Geschreven door Hans Stam

30 september 2024 13:11

Loon naar werken voor Sparta Nijkerk vrouwen 1





NIJKERK - Met een flinke dosis positieve energie heeft Sparta Nijkerk VR1 de eerste punten van het seizoen binnen gehaald. Dat dat gebeurde in de streekderby tegen SDC Putten VR1 maakte de ontlading na afloop van de wedstrijd extra groot. De Spartanen wonnen in Putten meer dan verdiend met 0-1.

Na de (onnodige) thuisnederlaag vorige week tegen Helpman, werd er afgelopen week op de trainingen hard gewerkt om de intensiteit op het veld omhoog te krikken. Dit wierp zijn vruchten af. Met behoud van organisatie werd er hoger druk gezet en was Sparta Nijkerk fel en agressief in de duels. In de eerste helft kon SDC Putten daar nog in mee, maar op weg naar de kleedkamer was al hoorbaar dat ze het moeilijk hadden. Desondanks was het bij rust nog 0-0. De Spartanen waren slordig in de laatste fase van de aanval en in de afronding en SDC Putten kreeg een grote kans door slordig balverlies op het middenveld. Keepster Heidi Beerthuijzen bracht redding.

Messcherp uit de kleedkamer

Met overtuiging en messcherp kwam Sparta Nijkerk uit de kleedkamer. Vanaf de aftrap werd meteen de diepte gezocht. Dit resulteerde in een hoekschop, die door Willemijn van Heerdt panklaar op het hoofd van Elouise van Ginkel werd gelegd. Van Ginkel kopte hard onder de lat raak; 0-1!

De Spartanen dicteerden vervolgens de gehele 2e helft met bij vlagen prima voetbal. Na een uur spelen werd de volledige voorhoede, die moegestreden was door het harde werken, vervangen en kwam er nog eens extra energie in de ploeg. Het leidde tot meerdere kansen en een vrije trap op de paal van Tara Kommer, maar gescoord werd er niet meer. Na 11 minuten blessuretijd was de ontlading dan ook erg groot dat de overwinning binnen was.

Afronding is een verbeterpuntje

Een meer dan verdiende overwinning. Gezien het aantal doelpogingen tussen de palen (13 voor Sparta Nijkerk, 3 voor SDC Putten) had de score hoger uit kunnen vallen. De afronding is dan nog een verbeterpuntje voor de Spartanen, maar de intensiteit die deze middag op het veld werd gelegd, is een uitstekende basis om volgende week weer te vlammen in de uitwedstrijd in de kop van Friesland tegen St.Annaparochie VR1.