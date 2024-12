Geschreven door Eljakim Doorneweerd

20 december 2024 13:30

Loting districtsbeker Oost: WHC uit naar DETO, VVOG loot Go Ahead Kampen



VELUWE RANDMEER – De volgende wedstrijden in de disctritsbeker Oost zijn bekend geworden. Doormiddel van een loting is bepaald welke ploegen het tegen elkaar opnemen in de vierde ronde van het bekertoernooi.

WHC won in de derde ronde ternauwernood van Hierden na strafschoppen. Ook VVOG en SDC Putten plaatsten zich voor de volgende ronde door respectievelijk ASV Dronten en NSC Nijkerk te verslaan. De drie ploegen maken nu nog onderdeel uit van 32 ploegen die kans maken op de eindoverwinning. Derby voor VVOG

Voor het Harderwijkse VVOG rolde een derby uit de koker, zij krijgen namelijk Go Ahead Kampen op bezoek. De Kampenaren spelen één klasse lager dan VVOG. Eersteklasser SDC Putten wacht een uitwedstrijd tegen vierdedivisionist DZC ’68 uit Doetinchem. WHC treft competitiegenoot

De Wezep Hattemerbroek Combinatie reist af naar de rand van Twente, namelijk naar Vriezenveen. Daar nemen de Wezepers het op tegen DETO. Beide ploegen zitten ook bij elkaar in de competitie en de eerste wedstrijd van het seizoen namen ze het al tegen elkaar op. Toen eindigde het in 1-2 voor DETO. Eind februari op het programma

Dit betekent ook dat WHC twee keer in korte tijd een bezoek zal brengen aan Sportpark Het Midden. Op 18 januari hervatten beide ploegen namelijk de competitie met een onderlinge confrontatie. Een maand later spelen ze dan opnieuw tegen elkaar, maar dan voor de beker. De wedstrijden in de vierde ronde van de disctrictsbeker worden afgewerkt op zaterdag 22 of zondag 23 februari.