Geschreven door Madelon Spierenburg | Omroep Gelderland

21 november 2024 12:12

LTO: 'Ophokplicht is waar we gelijk al om vroegen'





VELUWE RANDMEER - Sinds woensdagavond geldt een landelijke ophok- en afschermplicht voor pluimvee, nadat eerder deze week vogelgriep geconstateerd werd op een biologische kippenboerderij in Putten. Ook in het Duitse Kleef was het raak. LTO pleitte direct voor een landelijke ophokplicht, met succes.

Na een nieuwe risicobeoordeling van de Deskundigengroep Dierziekten besloot de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur per direct een landelijk ophok- en afschermplicht in te voeren.

'Waar wij om vroegen'

"Dit is waar wij maandag al direct om vroegen", zegt Kees de Jong, Pluimveehouderijvoorzitter bij LTO. "Ik werd veel gebeld door leden die niet begrepen dat we de dieren, gezien de dreiging, nog buiten mochten laten lopen." Via persberichten stak de Land- en Tuinbouworganisatie haar zorgen niet onder stoelen en banken.

Of het nu door de acties van LTO kwam of niet, de deskundigengroep Dierenziekten heeft het dreigingsniveau van laat tot matig, wat het eerdere advies was, verhoogd naar matig tot hoog. "Dat was voor het ministerie de reden om de minister te adviseren om een ophokplicht in te voeren", zegt De Jong.

'Onzichtbare vijand'

De voorzitter is blij dat de dieren binnen zitten, maar vindt het toch zorgelijk dat de vogelgriep toch op twee plaatsen, binnen 100 kilometer 'aan de grond is gekomen'. "We hebben elf maanden rust gehad, dus dat geeft vertrouwen dat het rustig kan blijven", zegt hij. "Het is een onzichtbare vijand. Je leeft na zo'n uitbraak toch een aantal dagen met zorgen en een knoop in de maag."

Toch uit De Jong kritiek op het handelen van het ministerie. "Normaal gesproken wordt bij een uitbraak snel en adequaat gehandeld", zegt hij. "In dit geval werd er wat betreft ruimen en het instellen van het gebied snel gehandeld, maar nam de commissie te lang de tijd om te kijken of er een ophokplicht moest komen."

'Andersom gedacht'

De oproep van LTO was namelijk om per direct de plicht in te voeren en daaruit verder te kijken. "Eerst de teugels aantrekken en later kijken of je kan vieren. Op dat punt werd andersom gedacht", aldus De Jong.

"Ik ben pas gerustgesteld als we weer een interval van elf maanden hebben", zegt de voorzitter. "In die zin moet je elke dag bidden dat het rustig blijft. Je weet niet of er morgen weer een uitbraak is. Zeker gezien het feit dat we in een seizoen zitten waarin virussen het heel goed doen. We weten dat hygiëne heel belangrijk is en we zijn heel druk bezig met een vaccin."