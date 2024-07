Geschreven door Eljakim Doorneweerd

25 juli 2024 10:33

Lunterseweg in Barneveld binnenkort drie weken dicht





BARNEVELD - Het vervangen van de brug over de Barneveldse Beek gaat van start. De Lunterseweg is daarom van 5 augustus tot en met 24 augustus afgesloten, tussen de rotonde Vellerseweg en de brug. In deze periode wordt de brug vervangen en volgen aansluitend asfaltwerkzaamheden. De werkzaamheden aan de brug zijn noodzakelijk, omdat eerdere inspecties hebben aangetoond dat de schades aan de brug niet te herstellen zijn met onderhoudswerkzaamheden. Bovendien is de huidige brug niet sterk genoeg voor zwaar verkeer.

Tijdens de werkzaamheden is de weg volledig afgesloten. Het gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Plantagelaan en het fietsverkeer via de Woudseweg. Na het vervangen van de brug worden onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt van de Lunterseweg uitgevoerd, tussen de rotonde Vellerselaan en de brug. Daarom is de Lunterseweg drie weken afgesloten.

Verwachte overlast

De werkzaamheden zorgen voor overlast. De aannemer start op maandag 5 augustus om 01.00 uur ’s nachts met het verwijderen van het asfalt rond de brug. Aansluitend zagen ze de brug in stukken. Vanaf dinsdag 6 augustus werkt de aannemer tussen 07.00 uur 's ochtends en 19.00 uur ’s avonds, tenzij de werkzaamheden uitlopen. Vanwege het slopen van de brug wordt de eerste dagen veel geluidsoverlast verwacht.

Wethouder Mijntje Pluimers-Foeken: “Het vervangen van de brug is echt noodzakelijk, maar brengt wel overlast met zich mee. Ik ben blij dat we deze belangrijke werkzaamheden in relatief korte tijd kunnen uitvoeren. Eerst was er sprake van een afsluiting van mogelijk drie maanden, maar we hebben een aannemer gevonden die het werk kan uitvoeren in een veel kortere periode. Dit minimaliseert de overlast voor omwonenden, bedrijven en weggebruikers. We starten binnenkort met het werk en hopen op een vlot en veilig verloop van de werkzaamheden.”