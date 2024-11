Geschreven door Jarno van de Bor

11 november 2024 11:10

Maaike van Dijk-Bokkers zet zich als Klimaatburgemeester van Nijkerk in voor duurzaamheid





NIJKERK – Tijdens de Nationale Klimaatweek zet Maaike Van Dijk-Bokkers (39) zich in als Klimaatburgemeester van Nijkerk. Haar doel is om inwoners te inspireren bewuster met het klimaat om te gaan door middel van duurzame activiteiten. De Nationale Klimaatweek, die vandaag van start gaat en tot en met zondag 17 november duurt, wordt georganiseerd door het ministerie van Klimaat en Groene Groei in samenwerking met Klimaatstichting HIER.

Met haar rol als Klimaatburgemeester wil Van Dijk-Bokkers aandacht vragen voor thema’s als minder verspilling, vegetarisch en veganistisch eten en het tegengaan van zwerfafval. “Ik wil de wereld een beetje mooier maken door verspilling tegen te gaan en eerlijke informatie over duurzaamheid te verspreiden. Zo draag ik mijn steentje bij aan een schonere en duurzamere toekomst,” zegt ze.

Nationale Klimaatweek

Dit jaar is de vierde editie van de Nationale Klimaatweek, waarbij door het hele land 425 initiatieven plaatsvinden. Het doel van de week is om mensen aan te moedigen duurzamer te leven. Het thema van dit jaar is bewust leven en meer energie besparen. In verschillende gemeenten worden klimaatactiviteiten georganiseerd door onder andere scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In totaal zijn 260 Klimaatburgemeesters, 176 klimaatsupporters en 127 gemeenten bij de week betrokken.

Klimaatburgemeesters worden geselecteerd om anderen te inspireren mee te doen. Elke Klimaatburgemeester vult de rol zelf in en kan bijvoorbeeld buurtgenoten, collega’s of leden van verenigingen motiveren om duurzamer te leven. De Nationale Klimaatweek biedt hiermee een kans om te leren en samen een stap richting een duurzame toekomst te zetten.

Acties door het hele land

Tijdens de Klimaatweek worden in heel Nederland activiteiten georganiseerd. Van workshops en lezingen tot duurzame initiatieven in de wijk, het programma is divers. Deze activiteiten belichten de voordelen van duurzamer leven, zoals geld besparen door spullen te hergebruiken en genieten van een groenere leefomgeving. Meer informatie over de activiteiten en de Nationale Klimaatweek is te vinden op de website van de organisatie.

De Nationale Klimaatweek is een stap op weg naar een klimaatneutraal Nederland in 2050, waar het ministerie en Klimaatstichting HIER samen met gemeenten, organisaties en Klimaatburgemeesters naartoe werken.

Over de klimaatburgemeester

Een Klimaatburgemeester is een inspiratie voor de wijk, vereniging of collega’s. Iemand die zelf klimaat bewust leeft en zich inzet om ook anderen te inspireren mee te doen. Een Klimaatburgemeester mag zelf bepalen hoe de rol ingevuld wordt. De titel Klimaatburgemeester is geen officiële titel, kent geen juridische grondslag en per gemeente kunnen meerdere Klimaatburgemeesters zich aanmelden.