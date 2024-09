Geschreven door Jarno van de Bor

9 september 2024 16:19

Marianne Klein voorgedragen als tijdelijke vervanger van Mariëlle Broekman





NIJKERK - Marianne Klein is door de Nijkerkse VVD-fractie voorgedragen als tijdelijke vervanger van wethouder Mariëlle Broekman. Dat laat de partij weten op social media. Door gezondheidsredenen moet Broekman voorlopig haar werk neerleggen.

Klein is geen nieuwe naam in het stadhuis. De afgelopen vijf jaar was zij al werkzaam voor de gemeente Nijkerk. Hier werkte ze onder meer samen met Mariëlle Broekman binnen het economische domein. Marianne Klein is getrouwd en heeft vier kinderen. De inwoonster van Achterveld was voorheen adviseur voor het bedrijfsleven, gemeenten en provincies. Eerst als directeur-bestuurder in Rotterdam en daarna via haar eigen onderneming.

Eervol

“Het is eervol om door de VVD fractie voorgedragen te worden als waarnemer van wethouder Broekman", aldus Klein. "Ik wens Mariëlle alle beterschap toe en we hopen allemaal haar weer op deze positie te zien zodra haar gezondheid dit toestaat. In de tussentijd ga ik aan de slag en kijk er naar uit om, samen met alle mensen die hierbij betrokken zijn, zaken voortvarend op te pakken."

Klein is als vervanger van Broekman verantwoordelijk voor de portefeuilles economie, bedrijventerreinen, toerisme, recreatie en vrijetijdseconomie, werk-participatie en inkomen-schuldhulpverlening, armoedebeleid, inburgering, onderwijs- en arbeidsmarkt, kunst- cultuur en erfgoed, BNLP, dienstverlening en bedrijfsvoering. Op 19 september neemt de gemeenteraad een formeel besluit over de tijdelijke benoeming van Klein.