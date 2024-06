Geschreven door Sierou de Vries

18 juni 2024 12:55

Marieke (7) doneert voor tweede keer haar





HOEVELAKEN – Marieke liet voor de tweede keer haar haar afknippen voor het goede doel. Moeder Hiltje Kuijt: “Ik ben ongelofelijk trots op onze dochter Marieke. Haar warme hart heeft haar voor de tweede keer haar haar laten doneren aan Stichting Haarwensen. Ik was natuurlijk al trots op haar, maar het maakt mij nu nóg trotser!” Daarnaast heeft Marieke ook 1.550 euro ingezameld voor de stichting. Met dat geld kan een ander kindje blij gemaakt worden met een haarstuk.

Het is al de tweede keer dat Marieke haar haar liet groeien voor het goede doel. Twee jaar geleden liet ze voor het eerst haar lange lokken afknippen. Marieke liet niet zomaar voor een tweede keer haar haar afknippen, ze wilde graag vertellen waarom ze dat deed: “Ze hield er een spreekbeurt over in de klas. De dag daarvoor had ze haar haren afgeknipt en kon ze die laten zien en vertellen wat er mee gebeurt. Vervolgens is ze met de hele klas naar de brievenbus gegaan om het haar op te sturen naar Stichting Haarwensen.” En op de foto is te zien dat heel groep vier van basisschool De Spreng ook trots is op Marieke.

Paniek

Het was nog wel even paniek toen ze in april op bezoek waren bij Paleis Het Loo. Daar worden prinsen- en prinsessendagen georganiseerd in de zomer, waar ze graag naar toe gaat. Een prinses heeft natuurlijk wel lang haar! Gelukkig heeft moeder Hiltje haar weten te verzekeren dat ze ook nog een prinses kan zijn met kort haar.

Stichting haarwensen

De stichting schenkt haarwerken aan kinderen die hun eigen haar door ziekte of behandeling zijn verloren. Dit haar wordt gedoneerd door andere kinderen die speciaal voor dit doel hun haar laten groeien. Ook wordt er geld ingezameld om daadwerkelijk het haarstuk te kunnen maken.

Op de onderstaande foto's is te zien hoe het allemaal ging.