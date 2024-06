Geschreven door Jarno van de Bor

14 juni 2024 8:28

Marjolein Faber uit Hoevelaken voorgedragen als minister van Asiel en Migratie





HOEVELAKEN - Marjolein Faber is door Geert Wilders voorgedragen als kandidaat minister van Asiel en Migratie, dat meldt Wilders op X (voorheen Twitter). Faber is de vervanger van Gidi Markuszower die oorspronkelijk werd genoemd voor dat ministerie. Markuszower kwam echter niet door het onderzoek voor nieuwe bewindspersonen, waardoor de vacature weer vrijkwam.

Marjolein Faber is inmiddels een oudgediende en vertrouweling van Wilders. De 63-jarige politica werd in 2011 volksvertegenwoordiger in de Provinciale Staten van Gelderland. Hier was zij ook de fractievoorzitter van de partij. In datzelfde jaar ging Faber ook de Eerste Kamer in, waar zij in 2014 ook fractievoorzitter werd. Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen stond Faber op plek zeven op de kandidatenlijst van de PVV en werd zij dus verkozen en geïnstalleerd als Kamerlid. Hierna stopte zij ook als lid van de Eerste Kamer en de Gelderse Provinciale Staten.

In opspraak

In 2015 raakte Faber in opspraak toen NRC Handelsblad bekendmaakte dat zij het bedrijf van haar zoon inhuurde voor het beheer van de website van PVV Gelderland. De partij gebruikte hiervoor fractiegeld. Faber noemde die keuze na de bkendmaking 'niet handig' en besloot de rekening van 8500 euro uit eigen zak terug te betalen. Ondanks druk van andere partijen bleef zij aan als Statenlid.