Geschreven door Jarno van de Bor

13 juni 2024 14:08

Meer dan 300 sporters doen mee aan AVN Flitstriathlon





NIJKERK - Een grote groep sporters nam woensdagavond deel aan de AVN Flitstriathlon in de omgeving van de Arkervaart. Het sportevenement telde 300 individuele sporters, 10 estafetteteams en een para-triatleet.

De flitstriathlon bestaat uit 500 meter zwemmen, 24 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. De snelste deelnemer van de dag was Peter van Dartel. Hij legde het parcours af in 1 uur, 4 minuten en 15 seconden. Myra Smulders was de snelste vrouw. Zij finishte in 1 uur, 17 minuten en 29 seconden.

Nijkerkers

De snelste Nijkerker was Leon van Hamersveld (01:05:45). Bij de vrouwen was Margreet Mak de snelste Nijkerkse (01:19:25). De volledige uitslag is terug te vinden op de website van de organisatie.



Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep





Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep





Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep





Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep





Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep