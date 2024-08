Geschreven door Sophie van der Velden

13 augustus 2024 10:00

Meer insluipingen bij zomers weer, dit kun je doen om inbraak te voorkomen





VELUWE RANDMEER - Bij zomers weer zijn inbrekers extra actief. De politie Elburg waarschuwt dat het aantal insluipingen bij warm weer flink toeneemt, met soms een verdubbeling van het aantal inbraken tot gevolg. De inbreker maakt gebruik van openstaande deuren en ramen. Zo kost het heel weinig moeite om spullen te stelen.

Bij warm weer zetten mensen vaker hun ramen en deuren open, ook wanneer zij even naar de buren lopen. Je hangt je was op, laat de balkondeuren open wanneer je boodschappen doet. Het zijn allemaal makkelijke kansen voor de inbreker.

De politie benadrukt dat de insluiper binnen een paar seconden binnen kan komen en waardevolle spullen van tafel kan grissen. Het betrappen van de inbrekers is daarom moeilijk. Daarnaast laat de inbreker nauwelijks sporen achter, waardoor het moeilijk is om de verdachten achteraf nog te pakken.

De politie Elburg deelt een aantal tips om inbraken te voorkomen, zoals het afsluiten van ramen en deuren, ook wanneer je alleen even naar boven gaat. Ook is het verstandig waardevolle spullen zo veel mogelijk uit het zicht te houden en sleutels niet in sloten te laten zitten. Zie je iets verdachts of zie je onbekenden bij jouw woning of het huis van je buren? Bel dan 112.

Als je zelf op vakantie gaat is er ook een iets grotere kans dat er wordt ingebroken. Lees hier welke tips de politie geeft om dit risico zo veel mogelijk te beperken.