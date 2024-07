Geschreven door Eljakim Doorneweerd

22 juli 2024 14:15

Meerdere ruiten ingegooid bij basisschool in Barneveld





BARNEVELD - Bij basisschool De Bron aan de Lijsterstraat in Barneveld zijn zondagavond meerdere ruiten ingegooid. De politie spreekt over baldadigheid. Naast diverse politiewagens werd ook een politiehelikopter ingezet ter ondersteuning.

De melding kwam binnen omstreeks 21:00 uur 's avonds. Bij aankomst bleek niemand in het pand aanwezig te zijn, maar troffen agenten diverse jongeren op het plein rondom de school. De politie heeft hun identiteit opgenomen en onderzoekt hun mogelijke betrokkenheid bij de vernielingen. Mogelijk kreeg één persoon een boete voor baldadigheid, maar dit kon niet direct worden bevestigd.

Het terrein van basisschool De Bron is al langere tijd een hotspot voor vandalisme door hangjongeren. Onlangs werd er nog een zeil in brand gestoken en een aantal jaar geleden woedde er een grote brand in het schoolgebouw zelf als gevolg van brandstichting.