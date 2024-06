Geschreven door Sophie van der Velden

28 juni 2024 10:10

Meerderheid Barneveldse jongeren positief over gezondheid, percentage neemt wel af





BARNEVELD - De meeste jongeren in Barneveld zijn positief over hun gezondheid. Dat blijkt uit de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, die tweejaarlijks door de GGD wordt uitgezet. Deze keer namen alle voortgezet onderwijs scholen uit Barneveld deel aan het onderzoek.

In de Monitor werd onder andere onderzocht hoe gelukkig jongeren zich voelen. 82% van de jongeren ervaart hun gezondheid als (zeer) goed. Dit percentage daalt de laatste jaren. Verder voelt 40% zich (zeer) vaak gestrest door bijvoorbeeld school of de thuissituatie. 25% ervoer soms tot altijd eenzaamheid in de afgelopen vier weken.

Alcoholgebruik

Daarnaast werd ook het alcoholgebruik van de jongeren onderzocht. Alle jongeren die deelnamen aan het onderzoek zijn jonger dan 18 jaar en mochten dus nog niet drinken. 15% van de jongeren gaf aan in de afgelopen 4 weken wel eens 5 of meer glazen alcohol gedronken te hebben tijdens één gelegenheid. De meest voorkomende plekken waar jongeren alcohol drinken zijn bij vrienden, thuis of in een keet.

WISE

Het gebruik van alcohol onder Barneveldse jongeren is al jaren hoog. Ook het gebruik van drugs- en lachgas verdient volgens de gemeente aandacht. Voor het creëren van een gezonde, veilige en kansrijke omgeving voor jongeren tussen de 10 en 18 jaar startte de gemeente Barneveld daarom het project WISE. De gemeente werkt samen met verschillende welzijnsorganisaties om zo preventief het middelengebruik tegen te gaan en de mentale gezondheid te bevorderen.

Aanpak

De komende periode zal de gemeente Barneveld, in samenwerking met partners, aan de slag gaan met de resultaten. Volgens de planning ligt er in het najaar een plan van aanpak, waarna de uitvoering van start kan gaan.