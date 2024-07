Geschreven door Sophie van der Velden

Meld een noodgeval via de 112NL app



Hoe bel je 112 als je doof of slechthorend bent? Foto: A1 Mediagroep



VELUWE RANDMEER - Hoe bel je 112 bij een noodgeval als je slechthorend bent? Daarvoor werd een oplossing bedacht: de 112NL App. Via deze app kan iedereen chatten met een hulpverlener. Doriene Blotenburg, wijkagent in Nijkerk, vraagt via social media extra aandacht voor de app.

112NL werd begin 2022 al gelanceerd. De app is voornamelijk bedoeld voor mensen die niet goed kunnen horen en/of spreken. Zij kunnen de meldkamer bereiken via de app. Ook voor mensen die de Nederlandse of Engelse taal niet beheersen is de app geschikt. Chatgesprekken worden namelijk automatisch vertaald. Sinds vorige maand is de app in 18 talen beschikbaar. Persoonlijke kenmerken

Na het downloaden van de 112NL app krijg je de mogelijkheid aan te geven van je persoonlijke kenmerken zijn. Bijvoorbeeld welke taal je spreekt of dat je slechthorend bent. Deze informatie en je locatie worden bij een melding meegestuurd naar de meldkamer. Zo kan de medewerker van de meldkamer beter en sneller helpen.