Geschreven door Gerwin Peelen | Omroep Gelderland

7 oktober 2024 13:08

Mikken op minder wolvenaanvallen, hekkenhulp voor schapenhouders





VELUWE RANDMEER - De provincie Gelderland moet een team oprichten dat schapenhouders gaat helpen bij het plaatsen van wolfwerende hekken. Dat zegt de zogenoemde wolvencommissie.

Dierhouders krijgen nu een subsidie, maar moeten het werk zelf doen. Maar dat is vaak niet goed uitvoerbaar, geven dierhouders aan. Volgens een onderzoek van de wolvencommissie is op dit moment 3,5 procent van het vee voldoende beschermd. De provincie zei eerder dat dat tien procent was.



Meer doen

In een advies aan de provincie Gelderland roept de wolvencommissie op om meer te doen, niet alleen met geld, maar dus ook door dierhouders te helpen bij het plaatsen van de hekken. "Dat moet ervoor zorgen dat meer dieren beschermd zijn", zegt voorzitter van die commissie Jan Markink.

In België is zo'n wolventeam al langer aan de slag. "En daar is het een succes", aldus Markink. "Wij denken dat het hier ook kan, ons doel is dat er twintig procent minder vee wordt gepakt door de wolf."

Minder schadevergoedingen

De kosten voor drie jaar zijn bijna twee miljoen euro. Dat bedrag moet als het aan Markink ligt door de provincie en door het Rijk betaald gaan worden. "En het levert ook wel wat op: namelijk minder schadevergoedingen en minder onderzoek", zegt hij.

Het is nog een advies, het Gelderse college moet zich er nog over buigen.