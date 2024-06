Geschreven door Ari-jan van de Bunt

17 juni 2024 11:38

Militaire oefeningen in en rond Barneveld





BARNEVELD – Op 18, 19 en 20 juni zullen er militaire oefeningen plaatsvinden in en rondom de gemeente Barneveld, waarbij zowel te voet als met voertuigen op openbare wegen en paden zal worden getraind.

Volgens het Ministerie van Defensie zullen de oefeningen geen hinder opleveren voor het lokale verkeer en wordt de overlast voor inwoners en natuur tot een minimum beperkt.

De trainingen zijn gepland zowel overdag als 's nachts en zijn cruciaal voor de voorbereiding van de militairen op diverse operationele situaties. "Oefenterreinen alleen zijn niet voldoende om realistische trainingen te bieden, omdat militairen ook moeten kunnen opereren in omgevingen waar burgers aanwezig zijn," legt een woordvoerder van Defensie uit.

Het ministerie heeft benadrukt dat er vooraf toestemming is gevraagd voor het gebruik van niet-openbare terreinen en dat er stappen zijn ondernomen om verstoringen zoveel mogelijk te voorkomen.

Mocht er onverhoopt toch schade ontstaan als gevolg van de oefeningen, kunnen getroffenen dit melden bij het Ministerie van Defensie. Dit kan telefonisch via 088 - 95 61 951 of per e-mail naar [email protected] "Wij stellen uw begrip op prijs en staan klaar om eventuele ongemakken te adresseren," voegt de woordvoerder toe.