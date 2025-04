Geschreven door Medi Holstege

16 april 2025 12:18

Militaire vliegtuigen boven de Veluwe: Duitse Airbus A400M in actie





VELUWE RANDMEER - Deze week vliegt er opvallend militair verkeer over de Veluwe. In het kader van de oefening Bevoseal 25 zijn er tot en met 17 april twee indrukwekkende Airbus A400M Atlas-vliegtuigen van de Duitse luchtmacht te zien boven de Veluwe. De toestellen maken deel uit van een gezamenlijke training van de 11 Luchtmobiele Brigade en internationale partners, waarbij laagvliegen en het besturen van drones centraal staan.

De toestellen maken meerdere lage passages over de regio. Tussen 10.30 en 12.00 uur en later opnieuw tussen 14.15 en 15.45 uur vliegen ze op lage hoogte tussen oefengebieden bij ’t Harde en Ede. Daarbij doorkruisen ze ook het luchtruim boven Nunspeet en de omliggende dorpen. Voor wie naar buiten kijkt of het bos in gaat, is de kans groot dat deze transportvliegtuigen zichtbaar zijn.

Wat gebeurt er precies?

Oefening Bevoseal 25 is een driedaags militair trainingsprogramma dat zich afspeelt van dinsdag 15 tot en met donderdag 17 april. De landmacht traint met transportvliegtuigen, helikopters en drones boven Gelderland. Militairen oefenen met het snel verplaatsen van materieel en personeel, onder meer door het simuleren van luchtlandingen en verkenningen. Hoewel Nunspeet zelf niet als oefenterrein is aangewezen, ligt het precies op de route van de vliegtuigen.

Indrukwekkende machines

De Airbus A400M Atlas is een van de grootste militaire vliegtuigen in Europa. Met zijn vier propellers, brede vleugels en zware motoren is het een toestel dat je niet zomaar over het hoofd ziet – of hoort. De vliegtuigen worden normaal gesproken gebruikt voor langeafstandsvluchten en zware transportmissies. Tijdens deze oefening doen ze ook laagvliegtrainingen, waarbij ze op enkele honderden meters hoogte over het landschap scheren.

Voor de liefhebber: een kans om te kijken

Voor luchtvaartliefhebbers en geïnteresseerden biedt de oefening juist een unieke kans. De Airbus A400M vliegt zelden op deze hoogte over Nederland, laat staan over de Veluwe. Vanuit het Hulshorsterzand of de Elspeetse Heide zijn de toestellen goed te volgen, zeker bij helder weer. Ook zijn de vluchten te volgen via Flightradar24.

Meer informatie

Wilt u weten wanneer de oefeningen plaatsvinden of heeft u vragen over de vluchten? Op de website van Defensie staat een overzicht van alle geplande vliegbewegingen.