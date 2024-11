Geschreven door Sophie van der Velden

Militairen worden publiek beëdigd in Barneveld



De legerplaats in Stroe. Foto: Google Maps

BARNEVELD - Zo'n 40 militairen van de Koninklijke Landmacht leggen komende donderdag 14 november de eed en belofte af op het Raadhuisplein in Barneveld. De militairen horen bij het Regiment Verbindingstroepen. De ceremonie start om 14.30 uur en is openbaar en toegankelijk voor publiek.

Dit jaar viert het Regiment Verbindingstroepen haar 150-jarigjubileum. De thuisbasis van dit Regiment is de Generaal majoor Koot-kazerne aan de Wolweg in Stroe. Daarom is Barneveld de thuisgemeente van de 'verbindelaren'. De kazerne wil graag dit jubileum en de goede band met de gemeente Barneveld vieren.

Openbare beëdiging

Daarom is gekozen om de beëdiging van de militairen openbaar plaats te laten vinden. De militairen staan aan de start van hun militaire carrière. In het bijzijn van familie en collega's leggen ze de eed en belofte af. Daarmee worden zij onderdeel van een lange traditie, omdat elke militair dezelfde woorden uitspreekt. De militairen zweren trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht.

Over Regiment Verbindingstroepen

Het Regiment Verbindingstroepen bestaat dit jaar dus 150 jaar. Verbindingstroepen leggen radio- en internetverbindingen aan om de communicatie mogelijk te maken tussen verschillende militairen. Jonge en enthousiaste IT-specialisten voeren deze opdracht over de hele wereld uit.