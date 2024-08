Geschreven door Sophie van der Velden

28 augustus 2024 15:15

Miljoenste rit AutoMaatje gereden in Barneveld: 'Zonder de ritten zou ik nergens komen'





BARNEVELD - De miljoenste rit met AutoMaatje werd gisteren, dinsdag 27 augustus, in Barneveld gereden door chauffeur Gert van Loenen. De chauffeur en zijn passagier werden feestelijk ontvangen door onder andere Jacco van der Tak, burgemeester van Barneveld en de voorzitter van de ANWB.

AutoMaatje is een initiatief van de ANWB. Hierbij meldt een chauffeur zich vrijwillig aan met zijn of haar eigen auto om mensen die minder mobiel zijn naar een bestemming zoals het ziekenhuis of sociale activiteiten te brengen. Negen jaar geleden werd de eerste rit gemaakt. AutoMaatje is inmiddels actief in een derde van alle gemeenten. Ruim 4.300 vrijwilligers zetten zich in voor zo'n 42.500 plaatsgenoten.

Bijzondere gesprekken

De miljoenste rit werd gisteren symbolisch gereden door Gert van Loenen en de 100-jarige deelnemer Thiena Kiers-Unij. Beiden nemen deel aan AutoMaatje sinds het begin van het initiatief. "Er ontstaat een band en we voeren bijzondere gesprekken. Dat maakt dit werk heet dankbaar en waardevol", stelt Van Loenen.

Dankzij chauffeur Gert kan mevrouw Kiers-Unij iedere tweede en vierde vrijdagmiddag van de maand naar 'de Vorde' om daar te schilderen en bloemschikken", laat zij weten. "Zonder deze ritten zou ik nergens meer komen. Dankzij meneer Van Loenen weet ik zeker dat het goed komt."

Feestelijke ontvangst

De chauffeur en zijn passagier werden gisteren feestelijk ontvangen door Marga de Jager, voorzitter van de ANWB, Jolanda de Heer, wethouder van gemeente Barneveld, Jacco van der Tak, burgemeester van de gemeente en Ellen Alders, directeur Welzijn Barneveld. Ook andere vrijwilligers en deelnemers waren aanwezig.