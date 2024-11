Geschreven door Henri van Veen | Omroep Gelderland

18 november 2024 11:36

Minister laat 'botsbocht' aanpakken, maar bij Hoevelaken blijven we in de file staan





BARNEVELD - Chagrijn bij de één, blijdschap bij de ander. Rond Hoevelaken blijven we voorlopig nog gewoon in de file staan, maar de gemeente Barneveld is blij dat er eindelijk iets wordt gedaan aan de beruchte afslag van de A1 vanuit Hoevelaken naar Ede. Verkeer draait daar rechtsaf de A30 op, in de wat in de volksmond door de vele ongelukken 'de botsbocht' is gaan heten. Afgelopen weekend was het er nog twee keer raak.

Minister Barry Madlener (PVV) van Infrastructuur en Waterstaat heeft met de regio afspraken gemaakt over de aanpak van de beruchte afslag die de A1 en de A30 met elkaar verbindt. Het is een gevaarlijk knooppunt: Mensen komen met 100 kilometer per uur van de A30, moeten dan 70 rijden, maar dan komt ineens de bocht waar mensen maar 30 kilometer per uur mogen rijden. Daar staat het vaak stil. Er gebeuren dan ook veel ongelukken.

'Te vaak opgeschrikt door ongelukken'

Daarom wordt de 'verkeersboog' van Amersfoort naar Ede ruimer gemaakt. Automobilisten kunnen hier dan veiliger doorheen rijden. De ruimte die daarvoor nodig is, wordt 'ingepikt' van de bestaande verbindingsboog van Ede naar Apeldoorn. Die wordt verlegd.

Wethouder Mijntje Pluimers-Foeken verwacht veel van die reconstructie: "We worden nog veel te vaak opgeschrikt door berichten van ongevallen die in de krappe bocht plaatsvinden. Die ongevallen zijn in de eerste plaats erg voor de betrokkenen maar door de vele ongevallen staat het verkeer op de snelwegen ook vaak vast. En dat is weer nadelig voor de bereikbaarheid van de woon- en werkgebieden in de regio." De werkzaamheden gebeuren samen met groot onderhoud dat gepland staat in 2027 en 2028. De kosten worden geraamd op 12 miljoen euro.

Druiven zuur in Nijkerk

Bij de gemeente Nijkerk zijn de druiven zuur, want daar hadden ze ook op goed nieuws van minister Madlener gehoopt. Meer dan het aanpakken van sluiproutes rond Hoevelaken gebeurt er niet: het verkeer blijft op de A1 en A28 bij het knooppunt last houden van files.

De wethouder van Nijkerk, René Windhouwer: "Elke dag in de week staan er files tot aan Harderwijk en zeker tot aan Stroe toe. De keuze dat de minister het knooppunt Hoevelaken niet aanpakt is niet alleen slecht voor Nijkerk en onze omgeving, maar ook voor Oost- en Noord-Nederland. We zijn buitengewoon teleurgesteld."

Woningbouw in gevaar

Nog even was er hoop dat er een gefaseerde uitvoering zou komen, vertelt Windhouwer. "Maar dat is allemaal niet doorgegaan. Het geld is weggenomen. We weten ook niet wanneer het wel gaat gebeuren en daarmee blijft dit grootste fileknooppunt bestaan."

Windhouwer heeft nog een ander bezwaar. Het kabinet wil 100.0000 woningen per jaar bouwen maar dat komt nu mogelijk in het geding. "Het grote gevaar is dat we het bestemmingsplan voor woningen niet rondkrijgen, omdat we het verkeer er niet wegkrijgen. Dat is heel erg jammer. Als je ziet hoeveel mensen er op een wachtlijst staan voor een woning. Dan betreuren we de keus van de minister zeer."

'Handtekening was al gezet'

Pluimers-Foeken deelt deze zorg: "Het vorige kabinet heeft een woondeal met deze gemeente gesloten, evenals met vele andere gemeenten, in de veronderstelling dat dit knooppunt zou worden aangepakt. Dat was een belofte van eerder, de handtekening was al gezet." De plannen voor het oplossen van het knooppunt werden vorig jaar door minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers (VVD) 'on hold' gezet.

Pluimers-Foeken: "We hebben met elkaar hard gewerkt om toch iets voor elkaar te krijgen. Een stuk is gelukt. Daar zijn we dankbaar voor en blij mee. Maar wat mijn collega René Windhouwer terecht zegt, zonder infrastructuur kun je geen woningen bouwen."