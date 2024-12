Geschreven door Jarno van de Bor

4 december 2024 13:09

Minister teruggefloten: Tweede Kamer wil aanpak knooppunt Hoevelaken als topprioriteit





HOEVELAKEN - De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen om de aanpak van knooppunt Hoevelaken bovenaan de agenda te zetten. De motie, ingediend door VVD-Kamerlid Hester Veltman-Kamp en gesteund door onder andere NSC, BBB, CDA, ChristenUnie en SGP, kreeg ook steun van partijen als PVV en GroenLinks-PvdA.

De motie roept de minister van Infrastructuur en Waterstaat op om een plan te maken voor de gefaseerde aanpak van dit fileknelpunt vanaf 2025. Eerder besloot minister Madlener (PVV) om het budget dat oorspronkelijk gereserveerd was voor de aanpak van knooppunt Hoevelaken te herverdelen over andere infrastructurele projecten.

Bovenaan de lijst

In 2023 werden 17 grote projecten vanwege financiële tekorten en stijgende bouwkosten op pauze gezet. De minister kondigde aan deze projecten één voor één opnieuw op te starten, maar knooppunt Hoevelaken kreeg toen geen prioriteit. Met de nieuwe motie van de Tweede Kamer lijkt daar nu verandering in te komen. De oproep is duidelijk: knooppunt Hoevelaken moet bovenaan de lijst komen te staan.

Knooppunt Hoevelaken speelt een centrale rol in de verkeersdoorstroming tussen Noord- en Oost-Nederland en de rest van het land. Het gebied kampt al jaren met ernstige files, wat leidt tot economische schade. Bovendien belemmert de huidige verkeerssituatie de voortgang van woningbouwprojecten in Midden-Nederland. Volgens betrokken bestuurders is het aanpakken van het knooppunt essentieel om 40.000 woningen in de regio Amersfoort te realiseren.

Verder dan oplossen van files

Wethouder René Windhouwer van Nijkerk benadrukt het bredere belang: “De aanpak van knooppunt Hoevelaken gaat verder dan het oplossen van files. Het is noodzakelijk voor de ontsluiting van woningbouwprojecten in de regio en daarbuiten.”

Naast economische en infrastructurele voordelen wordt de verbetering van het knooppunt ook gezien als een stap naar een gezondere leefomgeving. Tyas Bijlholt, wethouder Mobiliteit in Amersfoort, stelt dat maatregelen zoals het verminderen van files en sluipverkeer ook bijdragen aan een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast in de regio.

Provincie en regio willen snel starten

De provincie Utrecht en de gemeenten rondom het knooppunt hebben al aangegeven samen met het Rijk aan de slag te willen. André van Schie, gedeputeerde Mobiliteit in de provincie Utrecht, noemt de uitspraak van de Kamer “goed nieuws” en dringt aan op actie: “Elke dag dat verkeer hier stilstaat, kost de economie geld en belemmert het de woningbouw.”

Begin dit jaar had de Kamer al gevraagd om knooppunt Hoevelaken als prioriteit te behandelen. Toen stemde een meerderheid van 120 Kamerleden vóór een vergelijkbare motie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zette eerder 17 grote infrastructuurprojecten op pauze vanwege financiële tekorten en hoge bouwkosten.

Snel werk maken

Met de aangenomen motie van dinsdag verwachten betrokken gemeenten, regio’s en provincies dat de minister snel werk maakt van een concrete planning voor knooppunt Hoevelaken. De bestuurlijke overeenkomst die in 2013 over het project werd gesloten, moet volgens hen de basis zijn voor een gezamenlijke aanpak.