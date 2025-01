Geschreven door Selinde van Dijk | Omroep Gelderland

17 januari 2025 15:40

MKZ of niet: minister wacht laatste onderzoeken af en neemt dan besluit





KOOTWIJKERBROEK - Het is een spannende dag voor de veehouderij. Later vandaag wordt bekend of er mond-en-klauwzeer (MKZ) heerst onder de kalveren die uit de Duitse regio zijn geïmporteerd, waar een week geleden MKZ werd ontdekt. Minister Wiermsa wacht "de laatste labuitslagen en -onderzoeken af" en verwacht later vandaag een besluit te kunnen nemen.

Bij een biologisch bedrijf met waterbuffels in het Duitse Brandenburg werd op 10 januari MKZ werd vastgesteld. Meteen was er grote schrik in Nederland: maar liefst 3600 kalveren uit deze deelstaat zijn in de zes weken ervoor naar Nederland geïmporteerd en verspreid over 125 verschillende bedrijven. Sinds zondag heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij al deze kalveren een bloedtest afgenomen. De eerste uitslagen zijn negatief, wat geruststellend is. Begin volgende week worden de meeste resultaten verwacht.

Duitsland

Duitsland maakte vandaag bekend de maatregelen om de verspreiding van mond-en-klauwzeer tegen te gaan op te heffen. Dat meldt het ministerie van Landbouw in de oostelijke deelstaat Brandenburg. De maatregelen worden vrijdag aan het eind van de dag beëindigd.



Dat Duitsland maatregelen tegen verspreiding van MKZ opheft, "stemt voorzichtig positief", zegt landbouwminister Femke Wiersma. Maar dat besluit heeft nog geen invloed op de maatregelen in Nederland. Wiersma wacht "de laatste labuitslagen en -onderzoeken af" en verwacht later vandaag een besluit te kunnen nemen.



Wiersma is opgelucht dat het erop lijkt dat het in Duitsland bij een uitbraak op één bedrijf blijft. Tegelijkertijd zegt de bewindsvrouw waakzaam te blijven. Eerder meldde de minister dat ze niet bij de bekende landbouwbeurs Grüne Woche in Berlijn zou zijn vanwege de uitbraak in de buurt van de Duitse hoofdstad.

'Geen klinische verschijnselen'

Hier in Gelderland ziet LTO-vakgroepvoorzitter Teus Kreugen geen bijzonderheden of tekenen om ongerust te zijn. "Ook al zijn de voortekenen geruststellend, de dreiging is nog niet voor honderd procent weg", zegt hij.

"In theorie is de kans uitermate klein", zegt de voorman. "Maar we weten dat de incubatietijd volgens de literatuur wel twintig dagen kan zijn. De laatste kalveren zijn ongeveer tien dagen geleden deze kant opgekomen, dus die twintig dagen zijn nog niet voorbij."

"Er zijn vanaf 1 december 3600 kalveren naar Nederland gekomen uit Brandenburg, die zijn inmiddels allemaal bemonsterd en bekeken. Ze vertonen tot nu toe geen klinische verschijnselen, maar de monsters die zijn afgenomen worden nog onderzocht."

Hoe dan ook, spannend was het afgelopen week wel. "De kalveren staan verspreid op ongeveer 125 bedrijven in Nederland. Als het virus in Nederland wordt geconstateerd heeft dat hele grote gevolgen."

Voorzichtige veehouders

Veearts Elena Groot werkt in het gebied waar in 2001 MKZ uitbrak. Zij ziet dat veehouders erg voorzichtig zijn en alleen in noodzakelijke gevallen mensen op het erf toelaten. Vanochtend moest een collega van haar naar een kalf met een gipspootje. "Dat moet natuurlijk wel behandeld worden."

Behalve een bezoekverbod zijn er verder ook andere extra voorzorgsmaatregelen bij de vleeskalverenbedrijven. Zo moeten auto's aan de straat blijven. De veearts moet al vanaf de auto in wegwerpkleding naar het bedrijf lopen. Dat betekent met plastic overall, plastic overschoenen, haarnetje en al.

Eenmaal op het bedrijf moet de veearts over de wegwerpkleding de bedrijfskleding van de boer aantrekken. Die kleding komt de stal niet uit en bij het verlaten van het bedrijf wordt er volop gedesinfecteerd.