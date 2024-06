Geschreven door Sophie van der Velden

28 juni 2024 13:56

Morgen nog mooi zomerweer, daarna wisselvallig en frisser





VELUWE RANDMEER - Wie houdt van het warme, zomerse weer van afgelopen week, moet morgen nog even zijn of haar hart ophalen. Het ziet er namelijk naar uit dat dit voorlopig de laatste warme dag gaat zijn. Vanaf zondag wordt koeler en wisselvalliger weer verwacht.

Zaterdagochtend zijn er velden sluierbewolking. De lucht zal snel opwarmen, waardoor temperaturen stijgen tot zo'n 24 graden. Er staat een zwakke wind uit het zuiden tot zuidoosten. In de middag kunnen de temperaturen oplopen tot 26 graden. Landinwaarts waait het nauwelijks. In de tweede helft van de middag zal de bewolking wat toenemen in het zuiden, waar ook kans ontstaat op een bui.

Omslag

Vanaf de avond slaat het weer om. In het zuidoosten en oosten is kan op regen- en onweersbuien. In de rest van het land blijft het waarschijnlijk nog wel droog. Zondagmiddag blijft het wisselend bewolkt en is de kans op een lichte bui niet uitgesloten. Het zal een stuk minder warm worden, maximaal 22 graden.

Na het weekend wisselvallig

De maand juli begint wat fris. Het zal maximaal 20 graden worden. Dat is aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Verder zal de dag bestaan uit een mix van wolken, zon en een enkele regenbui. De frisse wind komt uit het noordwesten tot westen. Ook de rest van de week zal wisselvallig verlopen, met dagelijks grote kans op regen, maar ook zon. Vanaf donderdag lijken de temperaturen weer iets te stijgen tot maximaal 23 graden. De kans op echt zomerweer is tot het volgende weekend klein.

Bron: Weeronline en Weerplaza