Geschreven door Jarno van de Bor

20 juni 2024 11:21

Motorrijder zwaargewond na val en botsing met boom



De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Foto: Persbureau Heitink



NIJKERK - Woensdagavond is een motorrijder in Nijkerk zwaargewond geraakt op de Arkemheenweg. Het slachtoffer is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Rond 19.30 uur verloor de motorrijder de controle over zijn voertuig. Hij viel vervolgens hard en botste daarbij tegen een boom. Twee ambulances en verschillende politie-eenheden waren snel ter plaatse. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen vanwege de ernst van de verwondingen. Na 20 minuten was het slachtoffer stabiel genoeg voor vervoer naar het UMC.



Twee ambulances verleenden ondersteuning. Foto: Persbureau Heitink





Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Foto: Persbureau Heitink