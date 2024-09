Geschreven door Jarno van de Bor

5 september 2024 15:05

Museum Nijkerk brengt geschiedenis tot leven met nieuwe audiotour





NIJKERK - Donderdagochtend openden burgemeester Gerard Renkema en conservator Edith de Jong een audiotour in Museum Nijkerk. Als je met je telefoon een QR-code scant krijg je achtergrondverhalen te horen over verschillende museumstukken.

In totaal hangen er tien QR-codes door het museum. Het thema van de audiotour is 'Nijkerk, stad aan het water'. Daar horen verhalen bij over de eerste bewoners van Nijkerk, het verzonken slot Hulckesteijn, de tabaksteelt, de Nijkerkse nobelprijswinnaar professor Eijkman en meer.



Verhaal van Gelderland

De audiotour komt voort uit het project 'Verhaal van Gelderland'. 120 Gelderse musea werken hier aan mee maar Museum Nijkerk heeft de primeur door als eerste de luistertour te openen. Musea uit de regio zoals het Nijkerkse Stoomgemaal en het Pluimveemuseum en het Speelgoedmuseum uit Barneveld zullen in de toekomst volgen.

De audiotour is ontstaan met hulp van lokale instanties en vrijwilligers. Zo is de audiotour ingesproken door vrijwilligster Lida Naber en opgenomen in de studio van A1 Mediagroep, de lokale omroep van Nijkerk en Barneveld.