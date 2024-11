Geschreven door Jarno van de Bor

25 november 2024 17:32

Museum Nijkerk kleurt oranje voor Orange the World



Museum Nijkerk is oranje verlicht. Foto: Jeroen Brons

Museum Nijkerk is oranje verlicht. Foto: Jeroen Brons



NIJKERK - Maandagmiddag kleurde museum Nijkerk oranje om aandacht te vragen voor Orange the World, een wereldwijde actie waarbij aandacht wordt gevraagd voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Ook werd in het museum een bijzondere foto onthuld van de Hoevelakense Urbex-fotograaf René Bleeker.

Eerder vandaag werd bij het Nijkerkse gemeentehuis het startsein gegeven voor de Orange the World campagne. Wethouder Audrey Rohen hees met enkele raadsleden een speciale vlag en voor de entree van het stadhuis werd met oranje verf een tekst op de stoep gespoten.

Lees ook: Nijkerk trapt Orange the World-campagne af tegen geweld tegen vrouwen

Orange the World

De wereldwijde actie van Orange the World wordt georganiseerd in meer dan 100 landen. Tijdens de campagne worden bekende gebouwen en objecten oranje uitgelicht. Daarnaast zijn er debatten, tentoonstellingen, demonstraties en andere activiteiten om aandacht te vragen voor het probleem.

Ook wordt geld ingezameld voor het 'Trust Fund to End Violence against Women', het grootste internationale fonds dat werkt aan het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes. De gemeente Nijkerk vraagt sinds 2019 jaarlijks aandacht voor Orange the World.

De speciale foto van René Bleeker. Foto: Jeroen Brons





De onthulling van de foto. Foto: Jeroen Brons