Geschreven door Jarno van de Bor

18 december 2024 11:08

Museum Nijkerk ontvangt subsidie voor tentoonstelling over gedeeld verleden met Suriname





NIJKERK - Museum Nijkerk krijgt 5.000 euro van het Cultuurfonds Gelderland voor de tentoonstelling ‘Nijkerk en Suriname – mijn geschiedenis, jouw geschiedenis.’ Met deze expositie, die in november 2025 opent, wil het museum de vijftigjarige onafhankelijkheid van Suriname herdenken en vieren. De tentoonstelling onderzoekt de koloniale geschiedenis die Nijkerk en Suriname verbindt en wil met persoonlijke verhalen, lezingen, muziek en educatieve activiteiten bijdragen aan begrip en verbinding.

De tentoonstelling richt zich op de gezamenlijke geschiedenis van Nederland en Suriname, met speciale aandacht voor hoe deze in Nijkerk en omstreken doorwerkt. Naast historische informatie wil Museum Nijkerk bezoekers ook inspireren met persoonlijke perspectieven. Met verhalen van betrokkenen, culturele activiteiten en educatieprogramma’s hoopt het museum een breed publiek te bereiken.

Bijdrage van het Cultuurfonds Gelderland

De financiële bijdrage van 5.000 euro komt uit de laatste subsidieronde van het Cultuurfonds Gelderland in 2024. Het fonds ondersteunt elk kwartaal cultuur- en natuurprojecten die een bijzondere bijdrage leveren aan de provincie. Voor de tentoonstelling in Nijkerk betekent deze subsidie een belangrijke stap in de voorbereiding van de expositie.

Het Cultuurfonds investeert jaarlijks ruim 40 miljoen euro in cultuur en natuur in Nederland, inclusief het Caribisch deel van het koninkrijk en Suriname. Het fonds werkt met bijdragen van loterijen, donateurs en andere partners. In Gelderland ondersteunt het Cultuurfonds jaarlijks tientallen projecten, waaronder dit initiatief van Museum Nijkerk.