Geschreven door Jarno van de Bor

12 september 2024 10:04

Museum Nijkerk verwelkomt basisschoolleerlingen met klassendagen



Wethouder Windhouwer in de ton. Foto: Jeroen Brons



NIJKERK - Basisschool de Horizon had woensdagochtend de primeur. De klassendagen van Museum Nijkerk gingen van start. Acht klassen met basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 komen langs in het museum om meer te leren over de historie van Nijkerk.

De kinderen werden welkom geheten door de gasthuismeester die in een speciale outfit de deur opende. Daarna kregen zij uitleg over verschillende objecten in het museum, zoals de ton waarin de verkeersagent vroeger op de kruising van de Venestraat, Langestraat en Oosterstraat het verkeer regelde. De leerlingen kregen uitleg over de verschillende handgebaren en mochten deze zelf ook proberen. Open Monumentendag

De klassendagen zijn een initiatief van het museum in de aanloop naar Open Monumentendag. Wethouder René Windhouwer en museumdirecteur Edith de Jong waren bij de aftrap aanwezig.

De gasthuismeester. Foto: Jeroen Brons





Een bijzonder welkom. Foto: Jeroen Brons





Kinderen regelen het verkeer. Foto: Jeroen Brons





Museumconservator Edith de Jong en Wethouder René Windhouwer. Foto: Jeroen Brons