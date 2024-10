Geschreven door Sophie van der Velden

24 oktober 2024 17:30

Musical 40-45 in Midden Nederland Hallen verlengd



40-45, de Musical wordt verlengd tot april 2025. Foto: Royal Promotions



BARNEVELD - De musical 40-45, die een maand geleden in première ging in de Midden Nederland Hallen in Barneveld, wordt verlengd. Dat maakte producent Studio 100 vandaag, donderdag 24 oktober, bekend.

De eerste week na de première werden al meer dan 30.000 kaarten voor de voorstelling verkocht, laat de producent nu weten. "De vraag blijft groot. De reacties zijn ook fantastisch", reageert Gert Verhulst van Studio 100. "De mond tot mondreclame is enorm en ook scholen hebben aangegeven graag met leerlingen langs te willen komen." Inmiddels is het aantal verkochte kaarten dan ook gestegen naar 150.000. Twee broers

40-45, de Musical vertelt het verhaal van twee broers die, Dirk en Louis, die vlak na de Eerste Wereldoorlog worden geboren. Ze zijn hartvrienden en niets lijkt hun band te kunnen breken, totdat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Na het bombardement op Rotterdam kiezen ze elk een andere kant van de strijd. De musical wordt nu dus verlengd en is daarmee in ieder geval tot april 2025 te zien in de Midden Nederland Hallen in Barneveld.