Geschreven door Jarno van de Bor

6 december 2024 11:57

Na Londen, Bangkok en Rio de Janeiro strijkt de Elephant Parade nu neer in de gemeente Nijkerk





NIJKERK - Op woensdag 6 december is bij het gemeentehuis van Nijkerk de eerste olifant van de Elephant Parade onthuld. Plaatsvervangend wethouder Marianne Klein en cultuurverbinder Margreet Koele van Nijkerk Cultuur en Creatief gaven samen met Nicole des Bouvrie en Arne Hak het startsein voor dit internationale kunstproject.

De onthulling vormt een voorproefje van de Elephant Parade die van 14 februari tot en met 4 april 2025 in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken te zien zal zijn. De Elephant Parade is een wereldwijd reizende kunstexpositie van handbeschilderde olifantenbeelden, ontworpen door kunstenaars uit verschillende landen. Eerder was de expositie al te bewonderen in steden als Londen, Bangkok, Rio de Janeiro, Zürich, Maastricht en Amsterdam.

“Dit evenement biedt een unieke combinatie van creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid,” aldus cultuurverbinder Margreet Koele. “Het brengt kunst naar de mensen en draagt tegelijkertijd bij aan het behoud van deze prachtige dieren.” Ook plaatsvervangend wethouder Marianne Klein is enthousiast. "Het is een hele mooie kans om op een laagdrempelige manier kunst en cultuur te verbinden met belangrijke maatschappelijke thema's."

Kunstenaars gezocht

Voor de Elephant Parade in Nijkerk is de organisatie op zoek naar nieuwe ontwerpen. Kunstenaars kunnen hun schetsen indienen tot 16 december 2024. Uitgekozen kunstenaars krijgen een blanco olifant in bruikleen om te beschilderen. Het eindresultaat wordt officieel onderdeel van de internationale Elephant Parade en kan uiteindelijk wereldwijd te zien zijn.

De olifant staat onder de raadszaal. Foto: Jeroen Brons

Naast de artistieke uitdaging biedt deelname ook zichtbaarheid voor de kunstenaars. Hun werk zal worden getoond op sociale media en gepresenteerd met naamsvermelding bij de tentoonstelling.

Start van de expositie

De Elephant Parade start officieel op 14 februari 2025 en duurt tot 4 april. In deze periode kunnen bezoekers op diverse locaties in de gemeente Nijkerk de kunstwerken bewonderen. Het evenement is toegankelijk voor iedereen en nodigt uit om na te denken over het behoud van de Aziatische olifant, die in het wild met uitsterven wordt bedreigd.

Meer informatie over het evenement en de aanmeldingsprocedure voor kunstenaars is te vinden via [email protected].