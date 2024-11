Geschreven door Sophie van der Velden

1 november 2024 17:00

Na vier jaar komt ijsbaan centrum Nijkerk weer terug: 'Kijk uit naar de gezelligheid'



Nijkerk on ice gaat dit jaar weer door. Foto: Nijkerk on ice

NIJKERK - Nijkerk on ice, de tijdelijke schaatsbaan in het centrum van Nijkerk, komt dit jaar voor de tiende keer terug. Nadat er vier jaar geen ijsbaan was in de kerstvakantie, kunnen inwoners van de stad er nu wel weer naar uitkijken. 7 december wordt de baan geopend.

Stichting Nijkerk on ice wil kinderen laten schaatsen, ook nu de winters warmer worden, waardoor dat minder vaak op natuurijs kan. Tot de eerste winter van de coronacrisis in 2020 lag er dan ook jarenlang een schaatsbaan op het marktplein in Nijkerk. "Tijdens corona kon het toen na negen jaar voor het eerst niet doorgaan", laat Benedict Jansen van Nijkerk on ice weten. "Daarna ging het plein op de schop, waardoor we de baan ook niet neer konden leggen."

Gezelligheid in het centrum

Maar na vier jaar wordt het wachten voor de schaatsliefhebbers nu beloond. Jansen is daar heel blij mee: "Het is niet alleen leuk voor de kinderen, maar het brengt ook gewoon veel gezelligheid in het centrum."

De aanpak zal dit jaar iets anders zijn dan voorgaande edities. "De baan wordt overdekt, waardoor er ook geschaatst kan worden met regen, en er is geen horecagelegenheid", legt Jansen uit. "We kijken naar de mogelijkheden om samen te werken met de omliggende horecabedrijven." De hoop bij de organisatie is dat dit voor een net andere beleving zal zorgen.

Financiële uitdagingen

Financieel staat Nijkerk on ice nog wel voor wat uitdagingen. "We moeten alles zelf bekostigen. Omdat we wel wat reserves en sponsoren binnen hebben, durven we het aan, maar we zijn nog hard op zoek naar meer sponsoren", laat hij weten. "Doordat we een paar jaar weg zijn geweest, zijn mensen het vertrouwen een beetje kwijt. Het voelt of we wat dat betreft weer op nul moeten beginnen."

Ook meer vrijwilligers kunnen ze bij de ijsbaan goed gebruiken. "Daar zijn we als eerst naar opzoek gegaan. We hebben er nu net voldoende, maar er moet niet iemand ziek worden", aldus Jansen. Toch heeft hij er veel vertrouwen in. De ijsbaan zal 7 december openen en blijven staat tot de eerste week van januari. "Ik hoop dat we volgend jaar een elfde editie kunnen organiseren!"