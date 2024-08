Geschreven door Jarno van de Bor

23 augustus 2024 9:51

Nacht van Nijkerk nieuwe stijl trekt veel bezoekers, minderjarigen komen toch binnen





NIJKERK - Bezoekers van de Nacht van Nijkerk lieten zich donderdagavond niet tegenhouden door de hekken om er een groot feest van te maken. Ondanks wat gemor vooraf op social media stond het plein weer bomvol met feestende inwoners.

Met name op Facebook kon de nieuwe opzet in eerste instantie op de nodige kritiek rekenen. Zij vonden dat de Nacht van Nijkerk voor iedereen toegankelijk moest zijn. Sommige inwoners riepen in de reacties zelfs op om het evenement maar te boycotten. Daar hadden de bezoekers van de Nacht van Nijkerk geen boodschap aan. Het plein stond weer ouderwets vol met feestgangers.

Strengere toegangscontrole

De grootste verschillen met voorgaande jaren waren de hekken die om het feestterrein werden geplaatst om jongeren onder de 18 buiten de deur te houden. Op die manier hoopte de organisatie te voldoen aan de strengere controles op het schenken van alcohol aan minderjarigen. Bezoekers moesten voorafgaand aan het evenement hun ID-bewijs tonen. Ook bleven de winkels in het centrum 's avonds gesloten.