Geschreven door Jarno van de Bor

4 juli 2024 10:45

Nacht van Nijkerk op de schop: meerdere dagen en plein als afgezet evenemententerrein



Heet feest zal buiten op het plein. Foto: VRMG



NIJKERK – Oplopende kortingen bij winkeliers naarmate het later wordt en spelende bandjes in de Nijkerkse kroegen. Dat is vanaf dit jaar verleden tijd, want de traditionele Nacht van Nijkerk gaat er dit jaar heel anders uitzien dan voorheen.

De afgelopen jaren was er al een stuk minder animo door winkels om open te blijven. En ook de kroegen bleven steeds leger omdat de feestgangers op het plein bleven ‘hangen’. Maar dat is niet de enige oorzaak voor de veranderingen meldt de Nijkerkse Ondernemersvereniging (NOV). “Nu er ook nog veranderende landelijke regelgeving is voor het gebruik van plastic en het strikte beleid dat er onder de 18 jaar geen alcohol geschonken mag worden, heeft dat ertoe geleid dat er dit jaar voor het eerst een andere opzet zal zijn.” Afgezet met hekken

De NOV licht al een klein tipje van de sluier op. “De Nacht van Nijkerk zal dit jaar grotendeels op het Plein plaatsvinden. Het Plein zal een evenemententerrein worden, wat betekent dat bezoekers via diverse ingangen binnen kunnen komen. Het Plein zal afgezet worden met hekken en daarbinnen zullen de festiviteiten plaatsvinden.” Exacte invulling

De exacte invulling van de vernieuwde Nacht van Nijkerk zal spoedig bekend worden gemaakt. Daarin is ook ruimte voor winkeliers en het winkelend publiek. Voor hen zal er een speciale middag of avond komen op de vrijdag na de nacht van Nijkerk. De festiviteiten blijven zoals altijd plaatsvinden in de laatste week van de zomervakantie.