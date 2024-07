Geschreven door Eljakim Doorneweerd

25 juli 2024 8:33

Nachtelijke brand milieustraat Nijkerk zorgt voor veel rookontwikkeling



Een hevige uitslaande brand. Foto: Persbureau Heitink



NIJKERK – In de nacht van woensdag op donderdag, rond 3.45 uur, brak er brand uit op de milieustraat van de gemeente Nijkerk. De brand was hevig en er was een uitslaande brand zichtbaar op het terrein. De brandweer schaalde al snel op naar 'middel brand', waardoor meerdere blusvoertuigen naar de Blekkerserf werden gestuurd om de situatie onder controle te krijgen.

De brand veroorzaakte aanzienlijke rookontwikkeling die zich over de omgeving verspreidde. De politie zette de doodlopende straat af om het gebied veilig te stellen en te voorkomen dat mensen het gebied zouden betreden. De brandweer plaatste een pomp bij een nabijgelegen sloot om te zorgen voor voldoende watertoevoer voor het blussen. Na ongeveer een uur hadden de brandweerlieden de brand, die vermoedelijk in meerdere containers was ontstaan, onder controle. Hoewel het vuur gedoofd was, bleef de rook nog enige tijd in de lucht hangen. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Veel rookontwikkeling bij de brand. Foto: persbureau Heitink

Restanten brand milieustraat Nijkerk. Foto: Tijmen de Vries