Geschreven door Kees van den Heuvel

7 oktober 2024 17:06

Narrow escape voor Veensche Boys





NIJKERKERVEEN - Tot de laatste minuut van het duel Veensche Boys - ASV Dronten leek de ploeg uit Dronten op overtuigende wijze een zege binnen te halen, maar een prachtig schot van Nassim Barkoki maakte een einde aan de droom van de koploper in de Eerste Klasse F. Dankzij Barkoki behaalde de ploeg uit Nijkerkerveen zaterdag 5 oktober toch nog een puntje en werd het 2-2. Dronten is nog altijd koploper maar er is geen enkele club meer zonder puntenverlies.

Veensche Boys had wat goed te maken na het blamerende 0-2 verlies in de oefenwedstrijd afgelopen dinsdag tegen VVZA. De ploeg van trainer Michael van den Berg ging voortvarend van start en liet de club uit Dronten verbouwereerd achter toen Julian Buitenhuis wist te scoren, nadat Corné Parol zich prima door de verdediging van Dronten was gewurmd en de bal mooi afgaf. Dronten claimde nog wel twee goals, maar die werden wegens buitenspel/gevaarlijk spel en een niet over de achterlijn geconstateerde bal afgekeurd.

De kluts kwijt

De tegenstander stond na rust een heel stuk beter in de organisatie en Veensche Boys leek de kluts even kwijt. Dronten profiteerde hier optimaal van en walste over de Veenders heen. In minuut 51 werd het 1-1 door Donny Mulder en even later scoorde Maikel Bosch de 1-2. Veensche Boys had er moeite mee om zich te groeperen en creeerde pas in de slotfase weer wat kansen.

In de slotminuut was het uiteindelijk Barkoki die niemand in de voorhoede kon aanspelen en van lieverlede maar zelf van grote afstand schoot. Met het gewenste resultaat. Veensche Boys staat op een achtste plek op de ranglijst.