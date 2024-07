Geschreven door Sophie van der Velden

Nederland in de halve finale EK: waar kijk jij de wedstrijd?





VELUWE RANDMEER - Let op! Vanavond kleurt Nederland opnieuw oranje. Deze keer niet vanwege het weer, maar omdat het Nederlands elftal in de halve finale tegen Engeland mag spelen. Hoe ga jij de wedstrijd kijken?

Afgelopen zaterdag was de kwartfinale tegen Turkije op veel openbare plekken op grote schermen te volgen. In Harderwijk werd de wedstrijd gecombineerd met het muziekfeest Harderwijk Live. Ook in Nijkerk en Barneveld werden creatieve oplossingen bedacht om festivalbezoekers toch de mogelijkheid te geven de wedstrijd te volgen.

Hoe kijk jij?

Ga jij de halve finale vanavond weer op een groot scherm kijken met vrienden? Of in de woonkamer met een oranjetompouce en vlaggetjes voor het raam? Kijk je op je telefoon in je tentje op de camping, of zit je misschien wel zelf in het stadion in Dortmund, waar de wedstrijd gespeeld wordt? Wij genieten graag mee. Stuur je leukste foto van de avond, met een korte beschrijving, naar [email protected]. Wie weet zie jij jezelf wel terug op onze website!

Toeteren

De overwinning op Turkije werd afgelopen zaterdag groots gevierd door veel oranje-supporters. Op de onderstaande video zie je hoe dit er in Harderwijk uit zag. Of dit een nieuwe traditie is? Dat zal vanavond wellicht blijken.