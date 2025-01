Geschreven door Jarno van de Bor

9 januari 2025 10:05

Nederlands Kampioen Wim Oudejans geeft clinic ter voorbereiding op Halve Marathon van Nijkerk





NIJKERK - Op zaterdag 5 april 2025 wordt de Halve Marathon van Nijkerk gehouden. Om deelnemers goed voorbereid aan de start te laten verschijnen, organiseert de Atletiek Vereniging Nijkerk (AVN) een trainingsclinic. Zowel leden van AVN als niet-leden kunnen meedoen.

De clinic wordt voor de tiende keer gegeven door Wim Oudejans, een ervaren trainer en meervoudig Nederlands kampioen in zijn leeftijdscategorie, ook op de halve marathon. De eerste trainingssessie start op zaterdag 25 januari om 11.00 uur bij het clubgebouw van AVN aan het Hassemanpad in Nijkerk. De trainingen vinden plaats in het buitengebied van Nijkerk.

10 kilometer in een uur

Oudejans plaats wel een kanttekening. "Om zinvol mee te doen met de clinic moet je wel in staat zijn om de 10 kilometer in circa een uur te kunnen lopen. Als je dat nog niet kan, is het wellicht beter om de beginnerscursus te volgen." Meer informatie over de clinic is te vinden op de website van AVN.