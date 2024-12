Geschreven door Omroep Gelderland

6 december 2024 9:54

Nepagent steelt Aldi-tas vol geld en sieraden in Hoevelaken





HOEVELAKEN - Een nepagent, zogenaamd een rechercheur in burgerkleding, heeft op slinkse wijze een inwoner van Hoevelaken opgelicht. Hij vertrok met een Aldi-tas vol sieraden en geld.

Het slachtoffer bleef geschokt achter. Wie is deze zogenaamde rechercheur Alexander van Loeien? De oplichter wist het slachtoffer te overtuigen dat hij een rechercheur in burger was. Met een vriendelijke glimlach en een praatje stelde hij het slachtoffer gerust, terwijl hij sieraden en geld inpakte.

'Fijne avond nog!'

De nepagent, die zichzelf presenteerde als Alexander van Loeien, maakte het allemaal nog erger door bij vertrek luchtig te zeggen: "Fijne avond nog!" Helaas was die avond voor het slachtoffer allesbehalve fijn. De man gebruikte een overtuigend verhaal: hij kwam namens de bank en de politie om waardevolle spullen 'veilig te stellen'. Eenmaal aan de voordeur zorgde hij ervoor dat de sfeer ontspannen bleef, wat het vertrouwen van het slachtoffer won. Binnen korte tijd was hij met een goed gevulde tas vertrokken.

Zorg dat je voorbereid bent!

Nepagenten zijn een gevaarlijke variant van de babbeltruc. Ze richten zich vaak op ouderen, omdat zij doorgaans meer vertrouwen hebben in autoriteiten. Het is belangrijk om te weten wat je wél en niet moet doen in zulke situaties:

Hang direct op als iemand telefonisch vraagt naar kostbaarheden.

Controleer altijd bij de politie via 0900-8844 of het verhaal klopt.

Laat niemand binnen als je toch informatie hebt doorgegeven.

Vraag altijd om een politielegitimatie als er iemand aan de deur staat.

Belangrijk: de echte politie vraagt nooit om geld of waardevolle spullen op te halen.

