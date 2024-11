Geschreven door Jarno van de Bor

18 november 2024 11:20

Nestkasten, struiken en kruiden: Nijkerkers helpen natuur een handje met biodiversiteitsproject





NIJKERK - Twintig inwoners uit het buitengebied van Nijkerk hebben samen 3.595 struiken, 34 laan- en knotbomen, en 50 fruitbomen geplant. Daarnaast zaaiden zij 446 vierkante meter aan kruidenmengsels en hingen 46 nestkasten op. Deze acties maken deel uit van het Biodiversiteitsproject Nijkerk, dat erop gericht is het landschap aantrekkelijker en gevarieerder te maken.

De gemeente Nijkerk en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) riepen inwoners op om mee te doen aan het versterken van de biodiversiteit. De deelnemers hebben op hun eigen terreinen nieuwe hagen, vogelbosjes en boomgaarden aangelegd en kruiden gezaaid voor insecten. Hiermee willen ze vogels, vlinders en wilde bijen aantrekken.

Uitdeeldag

Wethouder René Windhouwer was aanwezig bij de uitdeeldag van de materialen en reikte de eerste boom uit. Dit project is niet nieuw: ook in 2019 en 2021 deden inwoners mee. In totaal zijn in die periodes al 38 deelnemers geholpen.

Bij de uitvoering van het project maakten adviseurs van SLG voor elk terrein een plan, passend bij het lokale landschapstype. Het plantmateriaal en de kruidenmengsels bestaan uit inheemse soorten, zoals meidoorn. Deze zijn niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit, maar geven ook meerwaarde aan een erf vanuit cultuurhistorisch oogpunt.

Subsidie

Deelnemers betaalden een eigen bijdrage en konden gebruikmaken van subsidie vanuit de gemeente. Hierdoor wordt het voor inwoners aantrekkelijker om bij te dragen aan een gevarieerder en natuurrijker landschap.