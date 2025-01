Geschreven door Noah Quist

4 januari 2025 14:25

New Years Ride 2025 voor frisse start van het nieuwe jaar



Foto ter illustratie | Foto: Pixabay



PUTTEN | NUNSPEET – Het nieuwe jaar is sportief gestart voor de deelnemers aan de New Years Ride. Vanaf Veluwe aan Zee, voormalig Strand Nulde, vertrokken en hoop fietsers voor een mooie toertocht. Deelnemers konden kiezen uit drie routes: 65, 85 of 105 kilometer. Die laatste kwam door de gemeente Nunspeet.

De zogeheten ‘Oliebollen Rit’ gaat over de West-Veluwe. Door Nijkerk, langs Voorthuizen, door Kootwijk, richting Uddel, Elspeet, Nunspeet, Hierden, Harderwijk, Ermelo zo weer terug naar Putten. Een uitdagende route door de mooie natuur van de Veluwe. De naam doet zich eer aan. Onderweg waren er verzorgingsposten met oliebollen en bij de finish een kop warme snert. Bij de start kregen deelnemers een energy bar mee voor onderweg. Genoeg drinken is tijdens een toertocht van belang, daar werd zelf aan gedacht maar bij de verzorgingsposten was er ook genoeg te krijgen. De organisatie zegt dat er geen betere start is van het nieuwe jaar. Bij de start werd extra aangegeven dat er voorzichtig gefietst moest worden in verband met de gladheid.