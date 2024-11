Geschreven door Eljakim Doorneweerd

8 november 2024 9:44

Nieuw asielzoekerscentrum aan de Nijkerkerweg in Barneveld krijgt vorm



Een voorbeeld van het azc in Burgum, waar het azc in Barneveld op gaat lijken. Foto: gemeente Barneveld

BARNEVELD – De plannen voor een nieuw asielzoekerscentrum (azc) aan de Nijkerkerweg 132 in Barneveld nemen steeds duidelijker vorm aan. Dit azc krijgt de uitstraling van een woonwijk en moet vanaf 2027 onderdak bieden aan ongeveer 300 asielzoekers.

Na een periode van tien jaar komen de woningen vrij voor andere bewoners, waarmee het project zowel een tijdelijke oplossing voor opvang als een lange-termijnvoorziening biedt.

Na voorbereidingen, waaronder uitgebreide onderzoeken en technische uitwerkingen, is het voorlopige ontwerp nu afgerond. Vanaf 15 november liggen de plannen en de aanvraag voor de omgevingsvergunning zes weken lang ter inzage. In deze periode kan iedereen de plannen bekijken via de gemeentelijke website of op het gemeentehuis. Het is dan ook mogelijk om officiële reacties te geven door middel van een zienswijze. Op deze manier kunnen inwoners hun input leveren voor de verdere invulling van het azc.

Inloopavond op 12 november

Voor wie meer wil weten over het ontwerp of vragen heeft over het project, organiseren het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente een informele inloopavond op dinsdag 12 november. Tijdens deze avond staan medewerkers van het COA en de gemeente klaar om toelichting te geven op de plannen en om vragen te beantwoorden. Er zijn ook tekeningen en afbeeldingen beschikbaar om een indruk te krijgen van de uiteindelijke uitstraling van het centrum. Vertegenwoordigers van de gemeente zullen eveneens aanwezig zijn om het project toe te lichten en in gesprek te gaan met bezoekers.

De inloopavond is van 19.30 tot 21.30 uur in het Johannes Fontanus College aan de Wethouder Rebellaan 135 in Barneveld.