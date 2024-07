Geschreven door Jarno van de Bor

4 juli 2024 11:02

Nieuw gemeentehuis Nijkerk opent op 19 september





NIJKERK - De gemeente Nijkerk verwacht op 19 september 2024 het nieuwe gemeentehuis officieel te openen. Dat meldt het college in een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad. Daarmee loopt de verbouwing van het voormalige Rabobank gebouw op schema.

De oplevering van de aannemer is afgelopen 26 mei geweest. Wel moeten er nog een aantal werkzaamheden gebeuren zoals het plaatsen van een fietsenstalling. Ook worden er de komende periode nog aanpassingen gedaan aan de extra vleugel van het gebouw. Deze vleugel komt vrij door het aanstaande vertrek van de Rabobank. De gemeenteraad besloot op 27 juni om hier extra werkplekken te creëren voor medewerkers.



Voldoende budget

De gemeente meldt dat het totaalkrediet van 10,8 miljoen euro voor de complete verbouwing voldoende is om alle kosten te dekken. Op dit moment is 10,6 miljoen euro al contractueel vastgelegd. Voor de resterende werkzaamheden is een kleine 140.000 euro beschikbaar. Het college verwacht dat dit genoeg is.

Op 5 augustus zal de organisatie van de gemeente het pand in gebruik nemen, waarna de officiële opening dus op 19 september volgt.