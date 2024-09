Geschreven door Jarno van de Bor

19 september 2024 17:29

Nieuw Nijkerks gemeentehuis officieel geopend





NIJKERK - Donderdagmiddag is het nieuwe Nijkerkse gemeentehuis officieel geopend door burgemeester Gerard Renkema en Henri Lenferink, de Commissaris van de Koning in Gelderland.

De officiële opening werd in de nieuwe raadszaal voltrokken. Stadsdichteres Henriëtte Hofman droeg een speciaal gedicht voor aan de aanwezige politici en genodigden. Daarna hield dagvoorzitter Henny Blokhuis een kort interview met de aannemer en architect. Zij vertelden over prettig verlopen samenwerking en de bijzondere eigenschappen van het gebouw.

Transparantie

Een van de meest in het oog springende gedeeltes van het nieuwe onderkomen van de Nijkerkse politiek is de glazen raadszaal. Deze symboliseert de transparantie die de gemeente wil uitstralen. De buitenste ramen hellen iets schuin waardoor toeschouwers van buiten het gebouw zichzelf kunnen terugzien in de weerkaatsing van het glas. Dit moet de weerspiegeling van de samenleving voorstellen die de gemeenteraad hoort te zijn.

Lees ook: Gemeentehuis Nijkerk geeft kijkje in de keuken tijdens open huis

Na de uitleg van de aannemer en architect kreeg de Commissaris van de Koning het woord. Na een korte toespraak waarin hij Nijkerk al het geluk met het nieuwe onderkomen wenste, was het de beurt aan burgemeester Gerard Renkema. De vertrekkend burgemeester vroeg de fractieleden het artikel 1 van de grondwet te onthullen. Deze werd geprojecteerd op de muur van de raadszaal.

Nijkerkse bonbon

Daarna was de onthulling van een plaquette waarop de naam van Renkema en Lenferink vereeuwigd is. Tot slot ontving de Commissaris van de Koning een doosje Nijkerkse bonbons. Donderdagavond vergadert de Nijkerkse gemeenteraad voor het eerst in het nieuwe stadhuis.