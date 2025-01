Geschreven door Jarno van de Bor

21 januari 2025 17:06

Nieuw peilbesluit Arkemheen in de maak





NIJKERK – Grondeigenaren, bedrijven en inwoners in het peilgebied Arkemheen krijgen dit jaar te maken met een nieuw peilbesluit. Waterschap Vallei en Veluwe heeft een ontwerp gemaakt dat vanaf 20 januari tot en met 3 maart 2025 ter inzage ligt. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden hun mening geven door een zienswijze in te dienen.

Het peilbesluit bepaalt de minimale en maximale waterhoogtes in kanalen, sloten en weteringen onder normale omstandigheden. Het ontwerp houdt rekening met de belangen van landbouw, natuur, recreatie en andere gebruikers. Het waterschap heeft het plan in 2024 in overleg met betrokken partijen opgesteld.

Inloopbijeenkomst

Om belangstellenden te informeren en te helpen met het opstellen van zienswijzen, organiseert het waterschap op maandag 10 februari een inloopbijeenkomst. Deze vindt plaats in het Ampt van Nijkerk aan de Berencamperweg 4 in Nijkerk, van 19.30 tot 21.00 uur. Medewerkers van het waterschap zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en uitleg te geven over het besluit.

Het ontwerp van het peilbesluit kan worden ingezien via de website van het waterschap en op het kantoor van Waterschap Vallei en Veluwe. De bedoeling is dat het definitieve peilbesluit in de tweede helft van 2025 wordt vastgesteld.