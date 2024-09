Geschreven door Jarno van de Bor

26 september 2024 17:16

Nieuwbouwproject Ooststreeck in Nijkerk officieel geopend



Foto: Jeroen Brons



NIJKERK - Op donderdagmiddag 26 september is het nieuwbouwproject Ooststreeck in Nijkerk officieel geopend. Wethouder Esther Heutink-Wenderich was daarbij aanwezig. De nieuwe wijk, gelegen aan de Oude Barneveldseweg, biedt straks een breed scala aan woningen, zoals vrijstaande villa’s, twee-onder-één-kapwoningen, rijwoningen en appartementen. Ook komen er speciale woonvormen, waaronder appartementen voor jongeren en levensloopbestendige woningen.

OostStreeck grenst aan de oostzijde aan het groene slagenlandschap met weilanden en aan de westkant aan bestaande wijken zoals Paasbosweg en Hazelaarshof. De woningen worden gebouwd op de plek waar voorheen Nautilus Health Club stond en een parkeerterrein en weiland lagen. Het bestaande gebouw van het kinderdagverblijf krijgt een opfrisbeurt, zodat het beter past bij de nieuwe wijk. Uitstraling

De wijk krijgt volgens het plan een samenhangende en harmonieuze uitstraling met lichte gekeimde en roodbruine gevels, houten accenten en ruwe bakstenen. Erkers, veranda’s en vlonders zorgen voor weidse uitzichten en een zachte overgang naar de omliggende natuur. De woningen in OostStreeck worden duurzaam gebouwd. Ze zijn volledig gasloos, energieneutraal en goed geïsoleerd. Zonnepanelen op de daken zorgen voor het opwekken van eigen energie. Zowel de huizen als de appartementen zijn uitgerust met warmtepompen die via vloerverwarming de woningen verwarmen en koelen.

Foto: Jeroen Brons





Foto: Jeroen Brons





Foto: Jeroen Brons





Foto: Jeroen Brons