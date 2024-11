Geschreven door Jarno van de Bor

7 november 2024 10:33

Nieuwe campagne tegen drugscriminaliteit van start in Gelderland-Midden





BARNEVELD | NIJKERK - De politie, Provincie Gelderland, RIEC Oost-Nederland en andere veiligheidspartners in Gelderland-Midden zijn een campagne gestart over de gevaren van de productie van drugs en het dumpen van drugsafval. Onder de titel 'Samen voor een veilige buurt' roepen zij inwoners en ondernemers op om verdachte situaties te melden.

De campagne ging van start tijdens een symposium in Barneveld. Burgemeester Jacco van der Tak benadrukte dat drugsproductie niet alleen zorgt voor ontwrichting in de samenleving, maar ook leidt tot levensgevaarlijke situaties en vervuiling. "Achter het gebruik van drugs schuilt een keiharde criminele wereld die gemeenschappen schaadt," aldus Van der Tak. Hij riep op om signalen van drugsproductie en -afvaldumping serieus te nemen en te melden.

Signalen herkennen en melden

Drugsproductie brengt gevaarlijke stoffen en ontploffingsgevaar met zich mee en kan zowel op afgelegen locaties als midden in woonwijken plaatsvinden. Inwoners kunnen verdachte situaties herkennen aan afgeplakte ramen, beveiligingscamera’s, vreemde geuren en de levering van chemische stoffen in vaten of jerrycans. Bij vermoedens van drugscriminaliteit kunnen mensen altijd anoniem melding doen bij Meld Misdaad Anoniem.

De campagne zal zichtbaar zijn op sociale media en op straat, waarbij na incidenten zoals het vinden van een drugslab gericht om getuigen wordt gevraagd in de directe omgeving. Met deze aanpak hopen de betrokken gemeenten en veiligheidspartners dat meer mensen verdachte activiteiten melden en zich bewust worden van de gevaren van drugsproductie in hun omgeving.