Geschreven door Sophie van der Velden

27 augustus 2024 15:39

Nieuwe coronaprik beschikbaar; hier kun jij hem halen





VELUWE RANDMEER - Mensen van 60 jaar en ouder kunnen vanaf vandaag, dinsdag 27 augustus, een brief verwachten van het RIVM. Zij worden op deze manier uitgenodigd om een nieuwe prik tegen corona te komen halen. Ook zorgmedewerkers en mensen van 18 tot en met 59 jaar die jaarlijks een uitnodiging voor de griepprik krijgen, mogen de prik halen. Zij kunnen een afspraak maken bij de GGD.

Bij corona lopen voornamelijk ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid extra risico om (erg) ziek te worden. De coronaprik wordt daarom gegeven aan deze doelgroepen, om zo de kans op ziekenhuisopname, IC-opname en overlijden door het coronavirus te verkleinen.

Door de coronavaccinatie neemt de kans af dat je ernstig ziek wordt na een besmetting. Ook is er een kleinere kans op het optreden van post-COVID-klachten nadat je het virus hebt gehad. De prik kan post-COVID niet helemaal voorkomen.

Locaties

De vaccinaties gaan op afspraak. Deze kun je maken via GGDafspraak.nl. Er wordt geprikt in de periode van 16 september tot en met 6 december. Bekijk hieronder waar je een priklocatie bij jou in de buurt kunt vinden.