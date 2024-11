Geschreven door Jarno van de Bor

1 november 2024 16:10

Nieuwe expositie in Museum Nijkerk benadrukt de schoonheid van verval





NIJKERK - Gebarsten ramen, verroest metaal en vermolmde stukken hout. Lang verlaten ruimtes veranderen in bijzondere plekken waar de tijd zijn sporen heeft nagelaten. Dat is waar Urbex-fotografie om draait. Voor de nieuwe expositie in Museum Nijkerk fotografeerde René Bleeker vier leegstaande gebouwen in Nijkerk.

Vrijdagmiddag opende wethouder Marianne Klein de tijdelijke expositie in het museum. Hierin staat het werk van René Bleeker centraal. De fotograaf uit Hoevelaken heeft een passie voor urbex-fotografie. Lang leegstaande gebouwen wekken zijn interesse. "Het is een reis door een vreemde wereld. Soms is het net alsof je beweegt door een film. Als je een gebouw binnenkomt ben je in eerste instantie verbaasd en verrast door de schoonheid van de architectuur, maar ook door het verval."

Over Urbex-Fotografie

Urbex-fotografie komt van 'Urban Exploring' en draait om het fotograferen van verlaten gebouwen en gebieden die normaal niet toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld oude villa's, fabrieken of ziekenhuizen, die door de jaren heen zijn achtergelaten. Deze plekken zijn vaak indrukwekkend door hun geschiedenis en de schoonheid van verval. Een van de belangrijkste regels is om de locatie te respecteren; maak niets kapot en maak alleen foto's. Zorg ervoor dat je goed voorbereid bent, zodat je weet waar je naartoe gaat en op de hoogte bent van de staat van het gebouw. Maak ook aan de eigenaar kenbaar dat je het gebouw wil bezoeken. Voor de veiligheid is het verstandig om niet alleen te gaan of iemand te laten weten waar je bent.

Nijkerkse leegstaande locaties

Museum Nijkerk exposeert het eerdere werk van Bleeker, maar speciaal voor de tentoonstelling fotografeerde de geboren IJmuidenaar ook Nijkerkse locaties: boerderij de Poort, de voormalige smederij Mulder aan de Holkerstraat, de elektriciteitscentrale aan de Nachtegaalsteeg en het oude gemeentehuis van Nijkerk. Bleeker zocht ook naar een geschikte locatie in Hoevelaken, maar vond deze niet. "Maar in Nijkerk was meer dan genoeg verval te vinden", grapte de fotograaf. "Het was nog moeilijk om een keuze te maken."

René Bleeker opent de expositie. Foto: VRMG

Bleeker over zijn werkwijze: "Het eerste half uur maak je geen foto’s, maar ben je alleen aan het verkennen. Je probeert je te verplaatsen in de tijd dat het gebouw was bewoond en normaal functioneerde. Daarna ga je pas nadenken over hoe je dit alles zo mooi mogelijk kunt gaan vastleggen en welke technieken het beste passen bij het natuurlijke licht dat aanwezig is. Urbex-fotografie geeft je een grote waardering voor de lokale geschiedenis en je voelt affiniteit met elke locatie en de omringende gemeenschap. Ik heb het geluk om al mijn avonturen te kunnen laten zien door middel van prachtige sets van foto’s."

Bezoeken

De expositie met het werk van René Bleeker is tussen 2 november 2024 en 1 april 2025 te bezichtigen in museum Nijkerk.